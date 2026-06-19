“주청사 위치는 사회적 합의 우선”…서남권 당선인들 촉구

민형배 '순천 동부청사 고려' 발언 파장

통합시 주청사 입지 놓고 서남권 반발

전남광주통합특별시의회 0 전남광주통합특별시의회 서남권 당선인들이 19일 오전 전남도의회에서 기자회견을 통해 민형배 당선인의 순천 동부청사 고려 발언을 비판하며 충분한 공론화와 사회적 합의를 통해 결정해야 한다고 촉구하고 있다./이명남 기자

전남광주통합특별시의회 서남권 당선인들이 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 '순천 동부청사 고려' 발언과 관련해 유감을 표명하며 주청사 위치는 충분한 공론화와 사회적 합의를 거쳐 결정해야 한다고 촉구했다.목포·신안·무안·영암·해남·완도·진도·함평지역 전남광주통합특별시의회 서남권 당선인 일동은 19일 성명을 내고 "전남광주통합특별시는 특정 지역의 이익을 위한 정치적 결과물이 아니라 광주와 전남의 공동 번영을 위한 역사적 결단"이라며 "주청사 위치는 단순한 행정 효율성의 문제가 아니라 통합의 원칙과 지역 간 신뢰를 담아내야 할 중대한 사안"이라고 밝혔다.당선인들은 "민형배 당선인이 충분한 공론화와 사회적 합의 없이 특정 지역 이전 가능성을 공개적으로 언급한 것은 통합의 지도자가 보여야 할 신중함과 책임감을 찾아보기 어려운 발언"이라며 "자칫 전남 내부의 갈등과 분열을 초래할 수 있다는 점에서 매우 유감스럽다"고 지적했다.이어 "전남 서남권은 오랜 기간 전남 행정의 중심축 역할을 수행해 왔으며 통합 과정에서도 지역의 이해를 넘어 통합의 성공을 위해 인내와 협력을 아끼지 않았다"며 "주청사를 서남권에 유지하는 것은 특정 지역에 대한 특혜가 아니라 통합 과정에서 형성된 신뢰와 약속을 지키고 전남의 균형발전을 위한 최소한의 원칙"이라고 강조했다.또 "충분한 논의와 공감대 없이 주청사 이전 논의가 일방적으로 추진된다면 이는 전남도민의 신뢰를 저버리는 것은 물론 통합의 정신마저 훼손하는 결과를 초래할 것"이라며 "민 당선인은 더 이상 '균형발전'이라는 이름으로 전남 내부의 갈등을 부추기는 정치적 접근을 해서는 안 된다"고 주장했다.당선인들은 "전남광주통합특별시의 초대 시장은 특정 지역의 대표가 아니라 광주와 전남 모두를 아우르는 통합의 지도자여야 한다"며 "주청사를 비롯한 주요 현안은 일방적 결정이 아닌 충분한 협의와 공론화를 통해 추진하겠다는 책임 있는 자세를 보여달라"고 요구했다.이어 "갈등을 조장하는 정치가 아니라 통합 과정에서 형성된 신뢰와 약속을 지키고 전남과 광주의 균형발전을 위한 최소한의 원칙을 지켜주길 바란다"며 "그것이 전남광주통합특별시의 성공을 바라는 전남도민의 뜻이자 초대 통합시장으로서 져야 할 최소한의 책무"라고 밝혔다.최선국 당선인은 "주청사(주사무소)는 단순하게 정치적 판단의 결과물이 돼서는 안된다"며 "통합을 통한 수도권 일극 체제를 극복하고 지역 불균형을 타파하겠다는 이재명 대통령의 정치 철학과 그것에 동의한 전남 사람들의 몫이 아니겠냐"고 힘주어 말했다.이번 성명은 목포·신안·무안·영암·해남·완도·진도·함평지역 전남광주통합특별시의회 서남권 당선인 일동 명의로 발표됐다.