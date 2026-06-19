닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

오늘 밤 강남권 18곳서 음주운전 집중 단속…경찰 249명 투입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260619010006869

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 06. 19. 14:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

교통경찰·기동대 등 249명 투입…차량 53대 동원
최근 3년간 적발·사고 많은 강남권 중심 단속 강화
20260401010000187_1777165154_1
/경북경찰청
서울경찰청이 19일 밤 강남권 일대에서 대대적인 음주운전 집중 단속에 나선다. 최근 음주운전 적발과 사고가 잦은 강남권을 중심으로 경찰력을 집중 투입해 사고 예방 효과를 높이겠다는 취지다.

서울경찰청은 이날 저녁 강남·서초·수서·방배경찰서 관내 사고 다발 및 우려 지점 18곳에서 동시에 음주운전 단속을 실시한다고 밝혔다.

이번 단속에는 교통경찰과 교통기동대, 교통순찰대, 도시고속순찰대 등 경찰 249명과 순찰차 등 차량 53대가 투입된다.

강남경찰서는 최근 3년간 서울 시내 경찰서 가운데 음주운전 적발 건수와 사고 건수가 가장 많은 지역으로 꼽힌다. 지난해 강남서 관내에서는 음주운전 298건이 적발됐고, 음주운전 사고도 134건 발생한 것으로 파악됐다.

경찰은 지난해 연말부터 강남권을 중심으로 대대적인 음주단속을 이어오고 있다. 강남권은 유흥가와 주요 도로가 밀집해 있고 심야 시간대 차량 이동도 많아 음주운전 사고 우려가 큰 지역으로 분류된다.

경찰은 단속 과정에서 일부 교통 불편이 발생할 수 있지만, 음주운전 예방과 사고 감소 효과가 더 크다고 보고 있다.

경찰 관계자는 "음주운전은 중대한 범죄라는 인식을 확산시키고, 안전한 교통문화를 조성하기 위해 단속을 지속할 것"이라며 "시민들도 음주 후 운전대를 잡지 않도록 적극 협조해달라"고 말했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기