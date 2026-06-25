여수시, 자색찰보리 ‘보라보리’ 지역특화작목 육성

2027년까지 6억원 투입… 생산·가공·체험 연계

보라보리, 미래전략 지역특화작목으로 키운다 0 전남 여수시는 자색찰보리를 보라보리로 육성해 미래전략 지역특화작목으로 키운다. /여수시

전남 여수시가 자색찰보리를 지역 대표 브랜드인 '보라보리'로 육성하기 위해 생산과 가공, 체험을 연계한 산업 기반 조성에 나선다.여수시는 전라남도농업기술원의 '2026년 미래전략 지역특화작목 육성 시범사업' 공모에 선정돼 오는 2027년까지 총 6억원을 투입해 자색찰보리를 기후변화 대응 지역특화 소득작목으로 육성한다고 25일 밝혔다.보라보리는 안토시아닌 함량이 높은 자색찰보리 품종으로 쌀과 함께 취반해도 식감이 좋아 젊은 소비층의 선호도가 높은 품종으로 알려졌다. 여수시는 이를 지역 특화 브랜드로 육성해 생산과 가공, 체험을 연계한 6차 산업 기반을 확대할 계획이다.여수시농업기술센터는 이번 사업을 통해 논 타작물 재배에 효과적인 '무재료 암거형성 땅속배수 기술(2024년 농촌진흥청 개발)'을 도입해 현재 12ha인 자색보리 재배면적을 2030년까지 50ha로 확대하고, 생산량도 40% 이상 늘리는 것을 목표로 한다.특히 무농약 인증을 받은 '여수보라보리특화단지'에는 기후변화 대응 재배기술 교육을 비롯해 가공·유통·6차산업화까지 전 과정에 걸친 맞춤형 컨설팅을 지원해 경쟁력을 높여 나갈 방침이다. 보라보리 축제 등 도시민이 함께 참여하는 농촌체험 프로그램 등을 추진해 지역 농업의 부가가치를 높이고, 보라보리를 여수 대표 특화 브랜드로 육성할 계획이다.여수시 관계자는 "이번 사업을 통해 여수 보라보리의 생산 기반을 확대하고 가공·체험 산업을 활성화해 농가의 새로운 고소득 작목으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.