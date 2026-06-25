강사로 인생2막 시작한 신중년…배움 선순환 이끈 광명시 ‘빛나는 열린교실’

강사 11명, 주민자치센터·청소년재단 등 지역 곳곳서 지식과 경험 나눠

광명시_빛나는 열린교실 0 광명시인생플러스센터의 신중년 시민강사 양성프로그램인 '빛나는 열린교실' 시민강사로 활동하는 조신애 강사가 하안노인복지관에서 '신중년&시니어를 위한 생성형 AI 활용하기' 강의를 펼치고 있다. /광명시

경기 광명시가 신중년 세대의 지식과 경험을 지역사회에서 선순환시키며 새로운 배움의 가치를 만들고 있다.시는 광명시인생플러스센터 신중년 시민강사 양성 프로그램 '빛나는 열린교실'이 배출한 강사 11명이 동 주민자치센터, 도서관, 복지관, 청소년재단 등 지역 곳곳에서 지식과 경험을 나누며 배움의 선순환을 이끄는 주역으로 활동하고 있다고 25일 밝혔다.빛나는 열린교실은 강의 경력 3년 이하의 신중년(50~64세) 시민강사가 자신의 경험과 전문성을 바탕으로 직접 강의를 기획·운영하는 시민 주도형 열린 강좌 프로그램이다. 신중년들의 새로운 사회참여 기회를 만들고, 신중년 세대가 축적해 온 지식과 경험을 지역사회의 소중한 학습 자원으로 활용하는 것이 목적이다.총 2기 동안 재무, 인문·교양, 디지털·인공지능(AI), 문화·예술, 건강·웰빙, 기록·출판 등 다양한 분야의 강의가 이뤄졌다. 빛나는 열린교실을 계기로 '어르신 대상 인공지능(AI) 활용 교육' 강사로 활동 중인 조신애 강사는 "오랫동안 쌓아온 경험을 지역사회와 나누고 싶었지만 기회가 없었다"며 "빛나는 열린교실 덕분에 강사로서 새로운 도전을 시작할 수 있었고, 누군가에게 도움이 되는 삶을 살고 있다는 보람도 얻었다"고 소감을 밝혔다.빛나는 열린교실에 참여한 수강생들의 반응도 긍정적이다. 강의 만족도는 1기 92%, 2기 96%를 기록했으며, 수료율도 1~2기 각각 78%, 81%로 매우 높았다.올해 '나만의 다이어리 만들기' 강의를 수강한 한 시민은 "시민강사가 자신의 경험을 바탕으로 눈높이에 맞게 풀어준 강의를 들으며 큰 공감을 얻었다"며 "덕분에 나 자신을 돌아보고 앞으로의 삶의 방향을 정리할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.박승원 시장은 "시민이 가진 다양한 경험과 재능을 지역 안에서 서로 나누고, 다시 새로운 배움과 성장으로 이어질 수 있는 지속가능한 평생학습 생태계를 구축하겠다"고 밝혔다.