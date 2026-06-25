시민이 시장을 임명한다…부천시, 민선 9기 취임식 ‘시민임명식’으로 개최

주요 공약 상징 시민대표 10명, 조용익 시장에게 '시민임명장' 전달

clip20260625150726 0

민선 9기 조용익 부천시장 취임식이 시민이 시장을 임명하는 의미를 담은 '시민임명식'으로 진행된다.부천시는 오는 7월 1일 오전 10시 시청 어울마당 2층에서 시민 참여 중심의 취임식을 개최한다고 25일 밝혔다.이날 행사에서는 경제와 안전, 복지, 문화, 교통 등 시정 10대 분야를 상징하는 시민대표 10명이 무대에 올라 조용익 시장에게 시민임명장을 전달한다.시민대표는 공약 수혜자와 정책 참여자, 현장 종사자 등을 중심으로 선정됐으며, 청년과 노인, 기업인, 노동자 등 다양한 계층이 참여해 시민사회의 목소리를 담을 예정이다.시민임명장은 시민의 이름으로 부천시장을 임명한다는 의미를 담고 있다. 시정의 권한이 시민에게서 나온다는 시민주권의 가치를 상징하고, 시민이 부여한 권한에 대한 책임 있는 시정 운영 의지를 담았다고 시는 설명했다.행사에서는 민선 8기 주요 성과와 향후 비전을 담은 기념영상 상영을 비롯해 시민에게 전하는 메시지, 부천시립예술단 축하공연 등이 진행된다.시는 과도한 의전과 형식적인 연출을 줄이고 시민과의 소통과 메시지 전달에 중점을 둔 실용적인 행사로 운영할 계획이다.조용익 시장은 "시민임명식은 시민이 시정의 주인임을 확인하고 시민의 이름으로 시장에게 책임을 부여하는 자리"라며 "시민이 맡긴 책임을 무겁게 새기고 약속을 성실히 실천해 '다시 함께, 더 큰 부천'을 시민과 함께 만들어 가겠다"고 말했다.