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정읍시, 물빛축제 푸드트럭·체험부스 운영자 21곳 공개 모집

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정읍 신동준 기자

승인 : 2026. 06. 25. 09:56

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7월31일부터 3일간 정읍천 일대서 개최
7월1일까지 신청 받아 추첨통해 최종 선정
정읍시
'2026 정읍 물빛축제' 포스터. /정읍시
전북 정읍시가 7월 31일부터 8월 2일까지 정읍천 일원에서 열리는 '2026 정읍 물빛축제'에 참여할 푸드트럭과 체험부스 운영자를 공개 모집한다.

25일 정읍시에 따르면 모집 기간은 이날부터 7월 1일까지이며, 신청 대상은 정읍시에 주소를 둔 업체와 단체다.

모집 규모는 총 21곳으로 간식 먹거리 11곳, 푸드트럭 4곳, 주류 판매 4곳, 체험부스 2곳이다.

먹거리 구역은 전, 꼬치, 분식, 후식(디저트) 등 종류별로 나눠 운영한다. 주류 구역과 먹거리 트럭도 함께 배치해 축제의 풍성함을 더한다. 체험 공간은 가족 단위 관광객을 겨냥해 컵빙수와 화채 만들기, 야광 부채 만들기 등 여름 축제 특성에 맞는 프로그램으로 꾸릴 계획이다.

시는 신청자를 대상으로 추첨을 거쳐 최종 운영자를 선정한다. 선정된 업체는 철저한 사전 교육을 이수한 뒤 축제 기간 현장에서 직접 방문객을 맞이하게 된다.

올해 열리는 2026 정읍 물빛축제는 '올여름 정(井)했어! 물빛 춤추는 정읍의 여름밤'이라는 표어(슬로건) 아래 진행된다. 물과 빛, 음악이 한데 어우러지는 공연 중심의 야간 축제로 기획했다.

축제 기간에는 국카스텐, 하이키, 육중완밴드, 하하와 스컬 등 유명 예술가(아티스트)들이 무대에 오른다. 물놀이 전자 댄스 음악(EDM) 파티와 '워터뮤직쇼' 등 무더위를 날릴 다양한 즐길 거리가 펼쳐진다.

이학수 시장은 "물빛축제는 시민과 지역 상권이 함께 만들어가는 정읍의 대표 여름 축제"라며 "지역의 특색 있는 먹거리와 체험 콘텐츠를 선보일 업체들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
신동준 기자

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