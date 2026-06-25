“시민 눈높이 맞춘다”…이기형 김포시장 당선인, 생활밀착형 정책 드라이브

지역화폐 확대, 출산지원 등 본격화

인수위 사진 0 이기형 김포시장직 인수위원회 행정복지 소위원회가 25일 시민 생활밀착형 정책 수립회의를 진행하고 있다. /인수위

이기형 김포시장직 인수위원회가 시민들의 일상에 실질적인 도움을 주는 '생활 밀착형 정책' 수립에 속도를 내고 있다.인수위 행정복지소위원회는 25일 이 당선인의 핵심 공약인 '살기 좋은 김포'를 신속하고 효율적으로 실행하기 위한 세부방안 마련에 돌입했다고 밝혔다.이날 논의된 정책들은 시민의 경제적 부담을 줄이고 삶의 질을 체감할 수 있도록 하는 데 방점이 찍혔다.우선 가장 눈에 띄는 대목은 지역화폐 충전 금액의 2배 확대다. 기존 김포지역화폐는 높은 할인율과 한정된 예산으로 인해 충전 개시 직후 조기 소진되는 현상이 잦아 시민들의 개선 요구가 높았다. 인수위는 지역화폐 확대를 통해 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인의 매출을 증대시켜 지역경제 활력을 제고한다는 방침이다.출산 및 보건·복지 분야에서도 파격적인 지원책이 마련된다. 인수위는 '아이 키우기 좋은 도시' 조성을 위해 출산지원금을 확대하고, 고가의 예방접종 비용으로 인해 경제적 장벽이 높았던 '가다실 9' 무료 접종 지원을 도입해 시민들의 의료 접근성을 대폭 높일 계획이다.고물가 시대 예비부부들의 예식 비용 부담을 줄여줄 '김포시 웨딩라운지' 운영도 새롭게 추진된다. 시민들이 선호할 만한 품격 있는 예식 공간 조성과 서비스 제공을 통해, 단순한 예식장을 넘어 김포의 새로운 명소로 자리 잡게 하겠다는 구상이다.현장의 목소리를 반영한 교육 및 교통 환경 개선책도 눈길을 끈다. 인수위는 교통 소외 지역의 학생들을 위한 통학버스 및 교통비 지원책을 검토 중이며, 청소년들이 안전하고 유익한 여가 시간을 보낼 수 있도록 '청소년복합문화센터'의 조기 건립을 추진하고 있다.이 당선인은 "정치는 시민들의 주머니를 채워주고 아픈 곳을 어루만지는 것에서부터 시작해야 한다"며 "김포시민만이 누릴 수 있는 차별화된 정책을 조속히 실행해 김포를 대한민국에서 삶의 만족도가 가장 높은 도시로 만들겠다"고 강조했다.