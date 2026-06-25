닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 인천

제물포구, 인천 해사법원 임시청사 유치…2028년 3월 개원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260625010008864

글자크기

닫기

인천 박은영 기자

승인 : 2026. 06. 25. 10:37

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1. 제물포구, 해사국제상사법원 임시청사 유치 확정3
인천 해사법원 임시청사로 선정된 중구의회/제물포구
7월 1일 공식 출범을 앞둔 인천 제물포구가 2028년 3월 개원 예정인 '인천 해사국제상사법원'의 임시청사를 유치하는 데 성공했다.

제물포구는 대법원 법원행정처 법원청사 건축심의위원회의 평가 결과, 옛 중구의회 청사가 해사법원 임시청사 입지로 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

해사법원 임시청사 유치는 인천 내 6개 구가 총 17곳의 후보지를 제출하며 치열한 유치 경쟁을 벌인 끝에 얻어낸 성과다. 제물포구는 인천항 내항을 끼고 있는 지리적 이점과 대한민국 근대 사법 역사의 중심지라는 상징성을 내세워 유치 활동을 주도했다.

특히 해사법원 유치 토론회 개최, 범구민 서명운동, 중·동구 합동 기자회견, 법원행정처 서명부 전달, 주민설명회 및 릴레이 캠페인 등 민관이 합심해 적극적인 유치전을 펼쳐왔다.

임시청사로 활용될 옛 중구의회 청사는 독립 건물로, 법정과 조정실, 사무 공간 등 해사법원 운영에 최적화된 내부 구조를 갖추고 있다. 또 실질적인 해사 분쟁이 발생하는 항만 현장과 인접해 있고, 인천본부세관 및 인천지방해양수산청 등 주요 해양 행정기관이 밀집해 있어 신속하고 전문적인 사법 서비스 제공이 가능할 것으로 기대된다.

제물포구는 이번 임시청사 유치를 계기로 지역 내 해양 사법 인프라를 강화하고, 원도심 균형 발전을 위한 기반을 공고히 다져 나갈 방침이다. 김찬진 제물포구청장 당선인은 이번 임시청사 유치가 제물포구 출범을 염원하는 구민들의 의지와 체계적인 논리가 맺은 결실이라며 소회를 밝혔다.

김 당선인은 "해사법원 임시청사가 성공적으로 안착할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"며 "이번 유치를 마중물 삼아 향후 건립될 해사법원 본원 역시 제물포구 내항 일대에 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기