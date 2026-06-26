SKC, CEO 직속 AI 전담조직 출범…전사 AI 전환 속도

CEO 직속 'AI 프런티어 TF' 신설…SKC·투자사 통합 AX 추진

기업용 생성형 AI 도입 검토…AI 활용 인프라 구축

clip20260626091239 0 SKC 사옥

SKC가 최고경영자 직속 AI 전담 조직을 출범시키고 전사적인 AI 전환에 나선다. 생성형 AI 도입과 구성원 교육을 확대해 업무 전반의 AI 활용 체계를 구축한다는 전략이다.26일 SKC는 전사 AX를 총괄하는 CEO 직속 조직인 'AI 프런티어 태스크포스(TF)'를 신설하고 전사적인 AI 활용 체계 구축에 나선다고 밝혔다.AI 프런티어 TF는 SKC를 비롯해 SK넥실리스, SK피아이씨글로벌, ISC, 앱솔릭스, SK리비오 등 주요 투자사 구성원들이 함께 참여하는 통합 조직이다. 업무와 연계된 AX 과제를 발굴하고 외부 전문가들과 협업해 AI 도입을 추진하는 역할을 맡는다. 구성원들이 AI를 업무에 활용할 수 있도록 관련 가이드라인도 마련할 계획이다.SKC는 AI 활용 환경도 확대한다. 기존 사내 업무 특화 AI 에이전트인 '에이닷비즈(A.Biz)'에 더해 기업용 챗GPT 등 생성형 AI 솔루션 도입을 검토하고 업무 생산성을 높일 수 있는 AI 인프라를 구축할 방침이다.구성원 대상 AI 교육도 강화한다. 지난해 시작한 AI 교육을 올해부터 임원과 팀장 대상 'AI 리더십' 과정으로 확대하고, 구성원들이 실제 업무에서 AX 과제를 직접 수행하는 실습 중심 교육을 통해 사내 AI 전문가를 육성할 계획이다.SKC는 AI를 미래 경쟁력 확보의 핵심 축으로 보고 전사 차원의 AI 활용 문화를 정착시킨다는 목표다.SKC 관계자는 "AI는 산업 전반의 패러다임을 바꾸는 핵심 기술"이라며 "전담 조직 운영과 AI 활용 환경 조성, 구성원 역량 강화를 통해 전사적인 AX를 가속화하고 실질적인 성과 창출로 이어가겠다"고 말했다.