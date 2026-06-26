순천향대천안병원, AI시대 의료 경쟁력 키운다

순천향대천안병원 의료AI 직무교육 모습 0 순천향대천안병원에서 열린 의료AI 직무교육 과정에서 보건의료인들이 진료 현장에 접목할 인공지능 기술의 기초 강의를 듣고 있다./순천향대천안병원

AI가 의료현장의 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다.순천향대학교 부속 천안병원이 변화하는 의료환경에 발맞춰 보건의료인의 AI 활용 역량을 높이는 실무교육을 시작했다.순천향대천안병원은 최근 순천향대 부속병원(천안·서울·부천·구미)과 충청권 보건의료인(천안·홍성·서산의료원)을 대상으로 의료AI 직무교육 과정을 개설했다고 26일 밝혔다.이번 과정은 의료현장에서 AI를 효과적으로 활용할 수 있는 실무형 전문인력을 양성하기 위해 마련됐다.교육은 기초과정을 시작으로 오는 10월까지 의료AI 이해와 활용, 실습, 프로젝트 등 총 5단계로 진행된다.참가자들은 단계별 교육을 통해 AI의 기본 개념부터 의료현장 적용까지 체계적으로 익히며 미래 의료 환경에 필요한 역량을 쌓게 된다.첫 교육에서는 '의료AI의 기초'를 주제로 의료AI 개론과 의료데이터 윤리, AI 에이전트(Agent), 스마트병원 사례, 글로벌 의료AI 동향, 의료현장 문제 발굴 등을 다뤘다.참가자들은 AI 기술의 최신 흐름을 이해하고 진료와 병원 운영에 이를 어떻게 접목할 수 있을지 함께 고민하는 시간을 가졌다.순천향대천안병원 관계자는 "AI는 의료서비스의 질을 높이는 핵심 기술"이라며 "앞으로도 단계별 교육과 실습을 지속적으로 운영해 보건의료인의 AI 활용 역량을 강화하고 의료AI 전문인력 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.