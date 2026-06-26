원광대, ‘WKU IMPACT’ 공개… 지역사회 경제적 기여 약 1조 5300억 달성

2024년 글로컬대학 선정 이후 지역사회 체감형 성과지표 'WKU IMPACT' 도입

생산유발 9199억·고용창출 2453억 등 지역경제 활성화 핵심 허브 입증

2026년 원광보건대와 통합 출범 '생명산업 글로벌 거점대학'으

20260626_원광대, ‘WKU IMPACT’ 공개… 지역사회 경제적 기여 1.53조 원 달성 0 원광대학교 WKU IMPACT 세부 지표./원광대학교.

전북 익산 원광대학교가 26일 익산시 및 전북특별자치도와 함께 추진해 온 지역 상생의 경제적 성과를 분석한 'WKU IMPACT(원광 임팩트)'를 홈페이지를 통해 공개했다.원광대학교에 따르면 이번 분석 결과, 2024년 기준 원광대가 지역사회에 창출한 경제적 기여는 약 1조 5300억 원 규모에 달하는 것으로 분석했다.원광대는 지난 2024년 교육부 글로컬대학사업에 최종 선정된 이후, 대학의 교육·연구·의료·산학협력 자원을 지역사회와 밀착 연결하는 다각적인 협력 사업을 전개해 왔다.특히 대학의 성과를 취업률이나 연구비 등 단순한 내부 지표로만 관리하던 기존의 틀에서 벗어나 △ 지역경제 △ 지역교육 △ 시민복지 △ 청년 정주 △ 생명보듬 등 지역사회가 체감할 수 있는 긍정적 변화를 경제적 가치로 분석해 투명하게 공개했다는 점에서 큰 주목을 받고 있다.이번에 공개된 WKU IMPACT 세부 지표에 따르면 약 1조 5300억원의 경제적 기여 중 생산유발 효과가 9199억 원으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 대학의 직접고용창출 효과 2453억 원, 고용유발 효과 1629억 원 등이 포함됐다.이를 통해 원광대는 교육 및 연구를 넘어 지역 내 대규모 일자리를 창출하고 상권을 활성화하는 '핵심 지역혁신 플랫폼'으로 기능하고 있음을 수치로 증명했다.우희순 글로컬대학사업단장은 "원광대는 앞으로도 WKU IMPACT 지수를 고도화 해 지속적으로 공개하고, 대학이 창출한 경제적·사회적 가치를 지역민과 투명하게 공유함으로써 익산시 및 전북특별자치도와 함께 지속 가능한 미래를 힘있게 열어가겠다"고 밝혔다.