광명시 “전자영수증으로 탄소중립 실천해요”

시는 전자영수증 발급이 가능한 포스(POS) 시스템 연동비와 올해 말까지의 관리비를 소상공인 점포 2000곳에 무상 지원한다고 26일 밝혔다.
전자영수증 시스템을 설치하는 소상공인은 '기후의병 가맹점'으로 자동 가입된다. 이 경우 텀블러나 장바구니를 사용하고 공정무역 가게를 이용하는 등 세 가지 생활 속 탄소중립 실천 행위를 하면 포인트를 제공하는 '기후의병 탄소저금통' 이용자가 해당 매장에서 물품·서비스를 구입하면 포인트를 자동으로 적립 받을 수 있게 된다.
이에 따라 기후의병 탄소저금통 이용자는 별도의 사진 촬영이나 인증 절차 없이 포인트를 자동으로 승인·적립 받을 수 있어 탄소중립 실천 편의성이 크게 향상될 것으로 기대한다.
또한 시는 탄소저금통의 신규 실천 항목으로 '전자영수증 발급'을 추가할 계획이다. 포인트 자동연계와 신규 실천 항목 추가는 '기후의병 탄소저금통' 단독 앱 구축이 완료되는 오는 10월 중순부터 적용할 예정이다.
현재 대형마트와 프랜차이즈 매장 중심으로 운영되고 있는 전자영수증 발급 환경을 지역 소상공인 매장까지 확대해 생활 속 탄소중립 실천 기반을 넓히는 효과도 기대된다.
기후의병 가맹점은 지역화폐인 광명사랑화폐 가맹점으로 등록한 경우 신청할 수 있다.
박승원 시장은 "탄소중립은 행정, 시민, 지역사회가 함께 만들어 가는 공동의 과제"라며 "앞으로도 지역사회 구성원 누구나 일상에서 탄소중립을 실천할 수 있는 환경을 조성해 지속가능한 도시 광명을 만들겠다"고 밝혔다.