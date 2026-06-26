과천 갈현동 행정복지센터 “신청사에서 새롭게 출발합니다”

26일 과천시에 따르면 과천대로 6길 57에 위치한 갈현동 행정복지센터 신청사는 증가하는 지역 행정수요에 대응하고 주민들에게 보다 편리하고 쾌적한 행정환경을 제공하기 위해 조성됐다.
신청사에서는 주민등록, 복지, 민원 등 기존 행정 업무를 정상 운영하며, 넓어진 민원 공간과 주민 이용 공간을 통해 주민들이 보다 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.
또한 어반스케치 등 미술 강좌와 힐링요가 등 운동 강좌를 비롯한 다양한 주민자치 프로그램을 운영해, 신청사가 행정서비스 제공은 물론 주민들의 문화·여가 활동이 어우러지는 생활 거점 공간으로 자리매김할 수 있도록 할 예정이다.
시는 신청사 이전에 따른 주민 불편을 최소화하기 위해 이전 일정과 이용 안내를 사전에 홍보하고, 업무 개시 초기 현장 안내 등 안정적인 운영을 위한 준비를 마쳤다.
신계용 시장은 "갈현동 행정복지센터 신청사가 주민들에게 더 가까운 생활행정 공간이자 문화와 소통이 함께하는 열린 공간으로 자리 잡기를 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 편리하고 쾌적한 환경에서 행정서비스를 이용할 수 있도록 세심하게 운영하겠다"고 말했다.