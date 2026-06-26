이상익 함평군수 퇴임…“군민의 한 사람으로 지역 발전 응원”

겨울철 겨울빛 축제 성공적 개최
국립축산과학원 축산자원개발부 이전 확정 등 다양한 성과 이뤄
함평군은 이날 군청 대회의실에서 이 군수와 가족, 지역 기관·단체장, 공직자 등 300여 명이 참석한 가운데 퇴임식을 열었다. 행사는 군정 활동 영상 상영을 시작으로 감사패 전달, 퇴임사, 송별사 등의 순으로 진행됐다.
이 군수는 2020년 민선 7기 후반기 군수로 취임한 뒤 민선 8기까지 군정을 이끌었다.
재임 기간에는 국립축산과학원 축산자원개발부 이전을 추진하고 미래융복합 첨단축산업단지 조성 사업을 추진하는 한편, 나비대축제와 대한민국 국향대전 외에 여름철 물놀이 축제와 겨울빛축제를 운영하며 관광 콘텐츠를 확대했다.
또 군수 관사를 청소년 상담복지센터로 전환하고, 재임 기간 군수 급여를 인재양성장학금으로 기부하는 등 관련 정책과 사회공헌 활동을 이어왔다.
이 군수는 퇴임사에서 "군민 여러분과 공직자들의 성원과 헌신 덕분에 군정을 수행할 수 있었다"며 "앞으로도 함평군민의 한 사람으로 지역 발전을 응원하겠다"고 말했다.