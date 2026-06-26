이상익 함평군수 퇴임…“군민의 한 사람으로 지역 발전 응원”

재임 기간 군수 급여 전액 인재양성장학금으로 지급

겨울철 겨울빛 축제 성공적 개최

국립축산과학원 축산자원개발부 이전 확정 등 다양한 성과 이뤄

이상익 0 이상익 함평군수(가운데)가 26일 퇴임식 후 직원들의 배웅을 받으며 인사를 나누고 있다. /함평군

이상익 0 이상익 함평군수(앞줄 오른쪽 다섯번째) 퇴임식에서 이남오 군수 당선자(일곱번째), 모정환 전남광주통합특별시의원 당선자(여덞번째), 함평군의회 의원, 지역 기관 단체장, 공직자들이 함께하고 있다. /함평군

이상익 함평군수가 26일 퇴임식을 끝으로 6년간의 군정 활동을 마무리했다.함평군은 이날 군청 대회의실에서 이 군수와 가족, 지역 기관·단체장, 공직자 등 300여 명이 참석한 가운데 퇴임식을 열었다. 행사는 군정 활동 영상 상영을 시작으로 감사패 전달, 퇴임사, 송별사 등의 순으로 진행됐다.이 군수는 2020년 민선 7기 후반기 군수로 취임한 뒤 민선 8기까지 군정을 이끌었다.재임 기간에는 국립축산과학원 축산자원개발부 이전을 추진하고 미래융복합 첨단축산업단지 조성 사업을 추진하는 한편, 나비대축제와 대한민국 국향대전 외에 여름철 물놀이 축제와 겨울빛축제를 운영하며 관광 콘텐츠를 확대했다.또 군수 관사를 청소년 상담복지센터로 전환하고, 재임 기간 군수 급여를 인재양성장학금으로 기부하는 등 관련 정책과 사회공헌 활동을 이어왔다.이 군수는 퇴임사에서 "군민 여러분과 공직자들의 성원과 헌신 덕분에 군정을 수행할 수 있었다"며 "앞으로도 함평군민의 한 사람으로 지역 발전을 응원하겠다"고 말했다.