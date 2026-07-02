이학수 정읍시장, 첨단산업·정주여건 강화로 미래 성장 견인

정읍시는 이 시장이 지난 1일 시청 대회의실에서 취임식을 갖고 민선 9기 시정 운영을 시작했다고 2일 밝혔다.
취임식에는 윤준병 국회의원과 시의원, 기관·사회단체장, 시민 등 300여 명이 참석해 민선 9기 출범을 축하하며 새로운 미래를 향한 출발을 함께했다.
이 시장은 지난 민선 8기를 정읍의 미래를 위한 기반을 다진 시간으로 평가했다. 그러면서 새롭게 시작하는 민선 9기는 그동안 일군 변화가 시민의 삶 속에서 분명한 결실로 이어지게 만들겠다는 운영 방향을 제시했다.
새로운 시정 비전으로는 '함께 만든 변화, 함께 여는 미래'를 선포했다. 이를 실현하기 위해 △첨단산업 키우는 성장도시 △농촌·민생 살리는 활력도시 △교육문화 누리는 품격도시 △건강복지 지키는 행복도시 △생활인구 모이는 정주도시를 5대 지표로 내세웠다.
아울러 일자리와 경제, 농업과 농촌, 보육과 교육, 문화·관광·체육, 보건·복지, 도시·교통·환경, 청년과 소상공인, 체류와 생활인구 등 8개 분야 80개 공약을 바탕으로 긍정적인 변화를 이끌겠다는 청사진을 공개했다.
이학수 시장은 "민선 8기가 변화의 씨앗을 뿌리고 기반을 다진 시간이었다면 민선 9기는 그 변화가 시민의 삶 속에서 분명한 성과와 결실로 이어져야 하는 시간"이라며 "시민과 더욱 가까이 소통하며 시민이 체감하는 성과를 하나하나 만들어 정읍의 새로운 성장동력을 확보하고, 미래 100년을 준비해 정읍 대도약을 시민과 함께 열어가겠다"고 강조했다.