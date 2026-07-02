천호성 전북교육감 취임…“미래 역량 키우는 전북교육 만들겠다”

지역과 함께하는 미래교육 청사진 제시

천호성 0 천호성 제20대 전북특별자치도교육감은 2일 오후 2시 전주학생교육문화관 공연장에서 취임식을 갖고, 새 슬로건은 '모두가 빛나게, 다함께 새롭게'로 전북교육의 새로운 시대를 열어가겠다고 천명하고 있다./전북특별자치도교육청.

천호성 제20대 전북특별자치도교육감이 2일 취임식을 갖고 '살아가는 힘을 키우는 전북교육'을 새로운 비전으로 제시하며 미래 역량 중심의 교육 혁신에 나서겠다고 밝혔다.천 교육감은 이날 오후 전주학생교육문화관 공연장에서 열린 취임식에서 새 슬로건인 '모두가 빛나게, 다함께 새롭게'를 발표하고 민선 교육행정의 본격적인 출발을 알렸다.취임식에는 교육공동체와 도민, 이원택 도지사, 김승환 전 교육감, 전춘성 임실군수 등 지자체 및 유관기관장 등 1000여 명이 참석해 새로운 전북교육의 출발을 축하했다.행사에는 이재명 대통령 축하메시지 대독을 비롯해 교육공동체 축하영상 상영등으로 진행됐다.천 교육감은 취임사를 통해 "교육의 대전환을 통해 아이들이 스스로 질문하고 길을 찾으며 미래를 개척하는 사람으로 성장할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.특히 천 교육감은 "교육의 본질을 회복하는 것이 무엇보다 중요하고, 교육청은 교직원에게는 신뢰받는 지원자가 되고, 학부모와 지역사회에는 진정한 동반자가 돼 새로운 전북교육의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.전북교육의 새로운 비전 선포도 이어졌다. 새로운 비전인 '살아가는 힘을 키우는 전북교육'은 단순한 지식 전달을 넘어 학생들이 스스로 판단하고 문제를 해결하며 자신의 삶을 책임질 수 있는 역량을 기르는 데 중점을 뒀다.천 교육감은 "교육이 지역 정착의 사다리가 되도록 교육과정의 다양화, 특성화, 지역화를 통해 지역의 산업과 자원이 연계되는 교육을 실시하겠다"며 "기업·대학·지자체와 연계해 맞춤형 교육과정을 운영하고, 학습-현장-채용이 연결되는 트랙형 모델을 구축해 나가는 데 힘을 모아달라"고 말했다.