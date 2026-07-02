천호성 전북교육감 취임…“미래 역량 키우는 전북교육 만들겠다”

천 교육감은 이날 오후 전주학생교육문화관 공연장에서 열린 취임식에서 새 슬로건인 '모두가 빛나게, 다함께 새롭게'를 발표하고 민선 교육행정의 본격적인 출발을 알렸다.
취임식에는 교육공동체와 도민, 이원택 도지사, 김승환 전 교육감, 전춘성 임실군수 등 지자체 및 유관기관장 등 1000여 명이 참석해 새로운 전북교육의 출발을 축하했다.
행사에는 이재명 대통령 축하메시지 대독을 비롯해 교육공동체 축하영상 상영등으로 진행됐다.
천 교육감은 취임사를 통해 "교육의 대전환을 통해 아이들이 스스로 질문하고 길을 찾으며 미래를 개척하는 사람으로 성장할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
특히 천 교육감은 "교육의 본질을 회복하는 것이 무엇보다 중요하고, 교육청은 교직원에게는 신뢰받는 지원자가 되고, 학부모와 지역사회에는 진정한 동반자가 돼 새로운 전북교육의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.
전북교육의 새로운 비전 선포도 이어졌다. 새로운 비전인 '살아가는 힘을 키우는 전북교육'은 단순한 지식 전달을 넘어 학생들이 스스로 판단하고 문제를 해결하며 자신의 삶을 책임질 수 있는 역량을 기르는 데 중점을 뒀다.
천 교육감은 "교육이 지역 정착의 사다리가 되도록 교육과정의 다양화, 특성화, 지역화를 통해 지역의 산업과 자원이 연계되는 교육을 실시하겠다"며 "기업·대학·지자체와 연계해 맞춤형 교육과정을 운영하고, 학습-현장-채용이 연결되는 트랙형 모델을 구축해 나가는 데 힘을 모아달라"고 말했다.