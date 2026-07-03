닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

창녕 관룡산서 통일신라 토지 공증 비석 발견…사찰 토지제도 실체 드러났다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001132

글자크기

닫기

창녕 오성환 기자

승인 : 2026. 07. 03. 09:10

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

'밭을 논으로' 기록까지…9세기 공증 비석
통일신라 토지관리 체계 규명 단서로 주목
0_창녕 관룡산서 9세기경 사찰 토지 소유 관련 공증비 발견 1
창녕 관룡산 일원 지표조사 중 발견된 통일신라 시대 '사찰 토지 소유 공증비'. /창녕군
경남 창녕군 관룡산 일원에서 통일신라시대 사찰의 토지 소유와 관리 체계를 구체적으로 보여주는 비석이 발견돼 학계의 관심이 집중되고 있다.

창녕군은 관룡산 관룡사 일원의 종합정비계획 수립을 위한 지표조사 과정에서 통일신라시대로 추정되는 비석을 확인했다고 3일 밝혔다.

(재)삼강문화유산연구원의 비문 1차 판독 결과에 따르면 이 비석은 9세기 중엽 통일신라 시대에 '개심방(開心房)'이라는 암자가 소유한 토지의 권리를 확정하기 위해 작성된 공증 문서 성격의 비석으로 확인됐다.

특히 비문에는 본사(本寺)의 승관들과 당시 중앙의 사찰인 경주 흥륜사 승관들이 직접 참여해 토지 소유권을 공증했다는 내용이 담겨 있어, 당시 사찰의 토지 관리 체계와 중앙-지방 사찰 간의 위계 및 공증 방식을 파악할 수 있는 매우 중요한 단서를 제공한다.

0_창녕 관룡산서 9세기경 사찰 토지 소유 관련 공증비 발견 2
창녕 창녕 관룡산 일원 지표조사 현장에서 발견된 통일신라 시대 '사찰 토지 소유 공증비' 전경.
학계의 주목을 받는 또 다른 대목은 비문에 적힌 '답반(沓反)'이라는 단어다. '밭을 논으로 바꾸다'는 뜻의 '번답(飜沓)'을 의미하는 이 기록은, 통일신라 시대의 농업 기술 수준과 토지 이용의 변화상을 밝힐 수 있는 획기적인 자료로 평가받고 있다.

군 관계자는 "이번 비석은 단순히 토지 소유를 기록한 것을 넘어, 당시 통일신라의 농업 경제와 사찰 경영, 행정 체계를 엿볼 수 있는 귀중한 문화유산"이라며 "전문가들과 함께 정밀 판독과 검토를 진행해 역사적 가치를 재조명하고, 향후 국가유산 지정 등을 통해 체계적으로 보존·관리하겠다"고 밝혔다.

한편, 창녕군은 발견된 비석이 가진 학술적·역사적 가치를 규명하기 위해 관련 분야 전문가들과 함께 심도 있는 연구를 이어갈 방침이다.
오성환 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

앤트로픽, 삼성 파운드리에 자체 AI 칩 생산 타진…오픈AI 추격 본격화

홍석기 경찰청 수사국장, 제4대 국가수사본부장으로 임명

잠실 스포츠·마이스 조성사업, 올 연말 착공 목표…한화가 끌고 서울시가 민다

배재학당총동창회, 배재고 야구부 중징계 반발 기자회견…“학생선수 미래 지켜야”

[사설] 美의회 “쿠팡 차별적 규제”… 보복관세 막아야

[여의로] “전력, 물 필수”…반도체 메가 프로젝트, 공허한 외침 안 되려면

[칼럼] “위기의 한국 건설산업, 혁신이 미래를 결정한다”

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 5개월째 수입차 판매 1위…상반기 누적 5만6천대

“아메리카노 50% 할인” 커피빈, 7월 한달간 청년층 이벤트

폴스타3, 7000만원대 ‘승부수’…유럽보다 더 싸게 판다

골프장 선택, 가격 보다 ‘경험’…만족도 놓은 곳으로 쏠림 심화

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다