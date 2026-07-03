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전북도, 도민 제안 80건 민선9기 공약 반영…‘도민주권정부’ 실현 속도

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 03. 10:31

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민생부터 미래산업까지 다양한 분야에 도민 의견 담겨
도민이 만든 민선9기 밑그림…139개 도정과제 추진 박차
2026-07-01 제37대 이원택 전북특별자치도지사 취임식-15
이원택 전북도지사가 도민이 제안한 정책 내용을 도정에 반영할 계획을 밝히고 있다./전북자치도.
전북특별자치도가 도민이 직접 제안한 정책을 민선9기 공약과 도정과제에 반영하며 '도민주권정부' 실현에 속도를 내고 있다.

전북자치도는 3일 이원택 도지사 후보 시절 구성된 도민주권참여위원회를 통해 접수된 80건의 정책 제안을 면밀히 검토한 결과, 이를 민선9기 공약과 139개 도정과제에 반영했다고 밝혔다.

이번 정책 반영은 도민이 정책 수혜자를 넘어 기획·설계 단계부터 목소리를 낸 것으로, 민선9기 핵심 가치인 '도민주권'을 현실로 옮긴 첫 성과라는 점에서 주목된다.

도민이 제안한 정책은 창업·지역경제, 복지, 에너지, 교육, 체육 등 폭넓은 분야를 아울렀다. 새만금을 거점으로 한 창업도시 조성, 사회적경제 활성화 및 돌봄서비스 확대, 신재생에너지와 미래 에너지산업 육성, 청년 진로 등 민선9기 정책 밑그림을 짜는 데 반영됐다.

도는 이번 검토 결과를 토대로 해당 제안들을 민선9기 공약과 도정과제에 순차적으로 담아낼 방침이다.

앞으로도 정책 수립부터 집행에 이르는 전 과정에서 도민 의견을 폭넓게 수렴하고, 다양한 소통과 참여 창구를 통해 도민이 정책의 주체로 서는 도민주권정부를 완성해 나간다는 구상이다. 이를 위해 상시적인 도민 제안 창구를 운영하고, 수렴된 의견은 정례적인 검토를 거쳐 정책에 지속적으로 반영해 나갈 방침이다.

이원택 전북자치도지사는 "도민주권정부는 도민과 함께 그린 전북의 미래가 도민이 체감하는 변화로 이어질 수 있도록 모든 정책을 도민 중심에서 추진하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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