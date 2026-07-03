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최훈식 장수군수, 민선9기 첫 청원조회…“성과 중심 군정 펼치겠다”

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장수 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 03. 11:21

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혁신행정 성과 공유하고 정부모범공무원·혁신군정상 시상
2 2026년 7월 청원조회 (4)
장수군 최훈식 군수가 지난 2일 군민회관에서 청원조회를 가진 후 모범공무원 수상자들과 기념사진을 찍고 있다../장수군
전북 장수군은 최훈식 군수가 민선9기 취임 이튿날인 지난 2일 군민회관에서 첫 청원조회를 열고 성과 중심의 군정 운영 의지를 밝혔다고 3일 밝혔다.

이날 청원조회에서는 상반기 정부모범공무원과 혁신군정상, 공무원 제안 우수자에 대한 시상이 함께 진행됐다.

상반기 정부모범공무원에는 강은숙 보건사업과 보건행정팀장과 곽성규 물관리과 하수도팀장이 선정됐다.

혁신군정상은 최우수상에 농촌지원과 농업기계팀이, 우수상에는 농산업정책과 기본소득TF팀, 축산위생과 축산정책팀이 각각 선정됐다. 수상팀에는 격려금과 함께 성과가점이 부여됐다.

공무원제안 채택자 시상에서는 은상에 농촌지원과 스마트팜운영팀 김범석 주무관이 선정됐으며, 동상은 건설교통과 교통팀 안지환 주무관, 농촌지원과 스마트팜운영팀 노경미 팀장, 문화체육과 문화예술팀 김이현 주무관이 수상해 부상이 함께 지급됐다.

최훈식 군수는 청원조회에서 공직자들의 적극적인 행정과 혁신 노력을 격려하며 민선9기 군정 운영 방향을 공유했다.

최 군수는 "처음 마음 그대로 낮은 자세로 군민을 섬기며 말이 아닌 성과로 장수의 새로운 미래를 열어가겠다"며 "군민이 체감하는 변화를 만들어 모두가 행복한 장수를 실현하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.


박윤근 기자

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