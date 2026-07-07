포천시-김용태, ‘프라이드 포천’ 조성 국·도비 확보 ‘원팀’ 총력전

민선 9기 첫 당정협의회 개최

정원도시·방산클러스터 등 핵심사업 추진 협력

1-2 포천시, 국·도비 확보 ‘원팀’ 시동...민선9기 첫 당정협의회 개최 0 백영현 포천시장(왼쪽줄 세 번째)이 6일 시정회의실에서 열린 당정협의회에서 김용현 국회의원(오른쪽줄 세 번째) 등과 의견을 나누고 있다./포천시

경기 포천시가 정치권과 손잡고 내년도 국·도비 확보를 위해 '원팀' 총력전을 펼친다. 시정 비전인 '프라이드 포천' 조성이 궁극적인 목표다.7일 포천시에 따르면 시는 전날 시정회의실에서 민선9기 첫 당정협의회를 열었다. 이날 당정협의회는 생활밀착형 정원도시 조성을 비롯 교육·평화경제특구 지정 등 지역 발전과 주요 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의하는 자리가 됐다.이번 협의회에는 백영현 포천시장을 비롯한 주요 간부공무원과 국민의힘 김용태 국회의원, 시·도의원, 주요 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 포천시민의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위해 현재 추진 중인 주요 사업의 현황을 공유하고, 2027년 국·도비 예산 확보를 위한 대응 방향을 심도 있게 논의했다.시는 민선8기 주요 시정 성과와 2026년도 핵심사업 추진 현황을 설명하고, 민선9기 시정 운영 방향과 주요 현안을 공유했다. 특히 시민들이 행복한 일상을 체감할 수 있는 '프라이드 포천' 조성을 위해 중앙부처 예산 편성 단계부터 국회 심의 과정까지 당정이 '원팀(One-Team)'으로 총력 대응하기로 뜻을 모았다.또 민선9기 포천시가 역점적으로 추진할 △생활밀착형 정원도시 조성 △케이-에이아이(K-AI) 첨단방위산업 클러스터 구축 △교육혁신 및 평화경제특구 지정 △스마트 축산단지 조성 △광역교통망 인프라 확충 등 중점 분야의 원활한 예산 확보와 사업 추진을 위해 당 차원의 적극적인 협조와 지원을 요청했다.백영현 시장은 "이번 당정협의회는 긴밀한 협력관계를 바탕으로 지역 발전의 구체적이고 실질적인 성과를 만들어내기 위한 중요한 과정"이라며 "초당적 협력과 지속적인 소통으로 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 보다 구체적으로 완성해 나가겠다"고 말했다.김용태 국회의원은 "민생경제 위기 상황 속에서 어느 때보다 당정 간 소통이 중요한 시점이다"며 "지역 발전에 대한 포천시민의 기대와 열망에 부응하기 위해 당정이 적극 협력하고, 주요 사업이 적기에 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.