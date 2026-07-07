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칠곡 벌꿀맥주·100년 전통 소시지의 만남…‘꿀맥 페스티벌’ 11일 개막

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배성룡 기자

승인 : 2026. 07. 07. 10:51

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양봉특구 벌꿀·왜관수도원 소시지 맛보고 워터슬라이드·DJ 파티까지
2026 칠곡 꿀맥 페스티벌 포스터
7월 11일부터 12일까지 경북 칠곡군 왜관읍 칠곡평화분수 일원에서 열리는 '2026 칠곡 꿀맥 페스티벌' 공식 홍보 포스터/칠곡군
전국 유일 양봉산업특구에서 생산한 달콤한 벌꿀맥주와 100년 넘는 역사를 자랑하는 수도원의 전통 독일식 소시지가 한여름 밤 나들이객의 오감을 유혹한다. 대경선 개통으로 한층 가까워진 호국의 고장 경북 칠곡에서 무더위를 단번에 날려버릴 짜릿한 여름 축제가 펼쳐진다.

칠곡문화관광재단은 오는 11일부터 12일까지 이틀간 왜관읍 칠곡평화분수 일원에서 '2026 칠곡 꿀맥 페스티벌'을 개최한다고 7일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 행사의 슬로건은 '꿀맥이 터지는 밤(Honey Bomb)'이다. 칠곡에서 생산한 벌꿀로 만든 '칠곡 꿀맥주'와 왜관수도원에서 100년 넘게 전통 독일식 방식으로 만들어온 '분도 소시지'를 앞세워 칠곡만의 특색 있는 먹거리와 다채로운 공연, 체험이 어우러지는 미식·문화 축제로 꾸며진다.

특히 올해는 지난해보다 행사 규모를 대폭 키웠다. 최근 대경선 광역전철 개통으로 대중교통 접근성이 획기적으로 개선된 점을 적극 활용해 대구와 경북은 물론 인근 타 지역의 관광객 유치에도 박차를 가한다.

축제장은 낮과 밤이 다른 팔색조 매력을 선보인다. 낮 시간대에는 어린이 공연과 뮤지컬, 벌꿀 체험 프로그램이 이어지고, 밤에는 뜨거운 무더위를 식혀줄 메인 뮤지션 공연과 화려한 DJ 파티가 펼쳐져 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있도록 구성했다.

가족 단위 방문객을 위한 배려도 돋보인다. 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 대형 허니밤 워터슬라이드와 물총놀이 존을 마련했으며, 맛있는 먹거리가 가득한 푸드트럭도 운영된다. 행사장 곳곳에서는 축제 기간 내내 실력파 아티스트들의 버스킹 공연이 이어져 하루 종일 머물러도 지루할 틈 없는 즐거움을 선사한다.

재단 측은 이번 축제 전반에 다회용기를 도입하는 등 친환경 선진 축제로 운영할 방침이다. 지역 특산물과 문화, 관광을 유기적으로 연계해 칠곡을 대표하는 여름 브랜드 축제로 육성하겠다는 구상이다.

김재욱 군수는 "칠곡에서만 맛볼 수 있는 특별한 꿀맥주와 100년 전통의 독일식 소시지, 그리고 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 공연과 체험을 만전의 준비로 마련했다"며 "무더운 여름, 편리해진 대경선을 타고 가족, 친구, 연인과 함께 칠곡을 찾아 시원한 여름밤의 즐거움을 마음껏 만끽하시길 바란다"고 말했다.
배성룡 기자

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