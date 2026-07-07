이도완 신임 창녕군 부군수 취임… “현장 중심 소통 행정 펼칠 것”

"창녕군의 주요 현안 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 군수를 보좌해 최선을 다하할 것,
창녕군 발전을 위해 헌신 하겠다.
이도완 신임 부군수는 별도의 취임식 없이 성낙인 창녕군수로부터 임용장을 수여받은 뒤, 곧바로 공식 업무에 돌입하며 본격적인 군정 현안 챙기기에 나섰다.
이 부군수는 창원시 마산 출신으로, 지난 2003년 경상남도에서 공직 생활을 시작한 '행정 전문가'다. 그는 경남도 교통물류과장, 한방항노화산업과장, 장애인복지과장, 행정과장, 대외협력담당관 등 도청 내 주요 요직을 두루 거치며 실무 역량을 쌓았다.
이도완 부군수는 취임 소감을 통해 "창녕군의 발전을 위해 헌신할 기회를 얻게 되어 매우 기쁘고 무거운 책임감을 느낀다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 현장 중심의 소통 행정을 통해 군민들이 일상에서 체감할 수 있는 적극행정을 펼치겠다"며, "창녕군의 주요 현안 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 군수님을 보좌해 최선을 다하겠다"고 포부를 전했다.
한편, 창녕군은 이도완 부군수의 풍부한 행정 경험과 실무 능력이 성낙인 군수가 추진하는 주요 군정 사업들에 속도를 더할 것으로 기대하고 있다.