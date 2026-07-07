강서구, ‘허준RUN’ 10월 10일 개최…접수 시작

제4회 '허준런' 개최

서울식물원~한강변 아우르는 코스

‘허준 축제’ 까지 즐길 거리 풍성

(사진1)2025년 제3회 허준런(1) 0 서울 강서구가 오는 10월 10일 '제4회 강서 허준런(RUN)' 참가자 모집을 시작했다. 사진은 지난해 제3회 허준런 모습/강서구

서울 강서구가 오는 10월 10일 '제4회 강서 허준런(RUN)' 참가자 모집을 시작했다고 7일 밝혔다.허준런은 2023년 처음 열린 이후 매년 2000명 이상이 참가하는 강서구 대표 체육 행사로 자리 잡았다. 대회명은 조선시대 명의 허준이 강서구 가양동 일대에서 활동하며 '동의보감'을 집필한 데서 유래했다.4회째를 맞는 이번 대회는 서울식물원과 한강변을 잇는 코스로 진행된다. 10km(완주형), 5km(단축형), 3km(패밀리런) 등 3개 코스로 나뉘어 남녀노소 참가할 수 있다.참가자에게는 기념 티셔츠, 완주 메달, 간식 등이 제공된다. 참가비는 10km 5만원, 5km 4만5000원, 3km 패밀리런 3만원이다. 신청은 허준런 공식 누리집에서 가능하다. 대회 종료 후에는 구의 대표 문화행사인 허준 축제(10월 10~11일)가 이어진다.진교훈 구청장은 "참여자의 안전을 최우선으로 두고 대회를 준비하고 있다"며 "이번 허준런이 가족, 연인, 친구들과 함께 행복한 추억을 만들어가는 달리기 축제가 되기를 기대한다"고 말했다.