“드라큘라 체험하러 가봐야”…李대통령, 루마니아와 K9·원전 협력 논의

한-루마니아 정상회담<YONHAP NO-9735> 0 이재명 대통령과 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 나토 정상회의장에서 정상회담을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 8일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령과 정상회담을 갖고 방위산업과 원전 분야 협력 확대 방안을 논의했다. 이 대통령은 K9 현지 생산을 언급하며 단순 수출을 넘어 공동개발·공동생산·제3국 공동진출로 협력을 넓히겠다는 뜻을 밝혔다.이 대통령은 이날 오후 튀르키예 앙카라 나토 정상회의장에서 단 대통령과 첫 정상회담을 가졌다.단 대통령은 "양국 관계가 매우 좋다. 흥미로운 투자도 많이 이뤄지고 있다"며 "방산 분야에서 한화는 내년 초부터 개시되는 사업도 현재 추진하고 있고, 원자력 발전과 관련해서도 흥미로운 진전들이 있다"고 밝혔다.단 대통령은 원전 협력도 주요 의제로 언급했다. 그는 "루마니아 2개 원전에서의 개보수 사업과 관련해 한국 기업들이 참여하고 있고, 2개의 신규 원전 건설 사업도 현재 추진하고 있다"며 "양국 간 경제 협력에서 새로운 기회들이 여러 가지가 있을 것 같다"고 말했다.단 대통령은 이 대통령에게 루마니아 방문도 요청했다. 그는 "어젯밤에 저희가 대화를 나눴듯이 대통령님께서 루마니아를 꼭 방문해 주시기를 바란다"고 했다.이 대통령은 "사실 우리 어젯밤에 이미 할 얘기를 너무 많이 나눠서 오늘의 이 양자회담이 특별히 첫 번째 같지가 않다"며 "대한민국에게는 루마니아가 정말로 중요한 협력의 파트너"라고 했다.그러면서 "교역을 포함해 이제는 방위산업 분야에서도 진전이 이뤄지고 있다"며 "특히 K9은 현지 생산을 하게 됐다는 점이 특별히 의미가 있다고 생각한다"며 "방위산업에 있어서도 물건을 사고파는 거래적 관계가 아니라 함께 개발도 하고, 공동생산을 하고, 제3 세계에 함께 진출하는 실질적인 협력이 이뤄지는 데 주안점을 두고 있다"고 말했다.이 대통령은 루마니아 방문 요청과 관련해서는 상호 방문 가능성을 열어뒀다.이 대통령은 "방위산업 분야뿐 아니라 앞으로는 원전이나 그 외 여러 분야에서도 실질적인 협력을 강화하려 한다"며 "단 대통령님께서 한국을 방문해 주셔도 좋고, 또 제가 방문을 해도 좋다"고 말했다.이 대통령은 회담 분위기를 부드럽게 만드는 농담도 건넸다. 그는 "특히 드라큘라가 있는지 제가 꼭 체험하러 한번 가봐야 한다"고 말해 양국 배석자들의 웃음을 자아냈다.