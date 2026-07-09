제10대 의령군의회 전반기 의장에 윤병열 의원 선출… 본격 의정활동 돌입

윤병열 의장 "군민 기대 부응하는 책임 의정 구현과 참된 지방자치가 의령 땅에 꽃피울 수 있도록 현장 중심의 소통 의정을 펼칠 것,

의령군의회, 제10대 개원 (4) 0 의령군의회 제229회 임시회 의사 진행을 하고 있는 윤병열 의장. /의령군의회

의령군의회 제10대 개원 (2) 0 제10대 의령군의회 의장단 선출 후 함께 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 문봉도 산업건설위원장·김판곤·황성철·오민자·김행연 부의장·윤병열 의장·오경주 운영위원장 ·하종성 자치행정위원장·주진규 의원)

경남 의령군의회가 제10대 의회 개원식을 갖고 새로운 4년의 의정활동을 시작했다.의령군의회는 8일 본회의장에서 제299회 임시회를 열고 제10대 전반기 의장단 선출을 완료했다. 이날 투표를 통해 의장에는 3선의 윤병열 의원(국민의힘)이, 부의장에는 재선의 김행연 의원(국민의힘)이 각각 선출됐다.상임위원회별 위원장으로는 △운영위원장에 오경주 의원(초선, 국민의힘) △자치행정위원장에 하종성 의원(초선, 더불어민주당) △산업건설위원장에 문봉도 의원(4선, 국민의힘)이 각각 당선되며 전반기 원 구성을 성공적으로 마무리했다.이날 개원식에는 오태완 의령군수를 비롯한 집행부 공무원들과 의원 전원이 참석해 제10대 의회의 힘찬 출발을 축하했다.윤병열 신임 의장은 취임사를 통해 "동료 의원들의 성원과 지지에 깊은 감사를 드린다"며 "군민의 기대와 희망을 안고 시작하는 만큼, 참된 지방자치가 의령 땅에 꽃피울 수 있도록 현장 중심의 소통 의정을 펼치겠다"고 포부를 밝혔다.제10대 의령군의회는 이번 개원식을 시작으로 군민의 다양한 의견을 의정에 적극 반영하고, 지역 현안 해결을 위한 실효성 있는 입법 및 감시 활동에 본격적으로 나설 계획이다.