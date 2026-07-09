순천시, 해룡2-2 산단 조기 조성 건의…방산클러스터 기반 마련 속도

순훈모 시장, 구충곤 경제청장 만나 해룡 2-2 일반산업단지 조기 조성 건의

손훈모 경제청 0 손훈모 순천시장이 8일 광양만권경제자유구역청을 방문해 구충곤 광양만권경제자유구역청장과 해룡 2-2 일반산업단지 조기 조성 등 주요 현안을 논의했다. /순천시

전남광주통합특별시 순천시가 방위산업 클러스터 조성과 미래 신산업 육성을 위한 산업용지 확보에 속도를 내고 있다.순천시는 지난 8일 손훈모 시장이 광양만권경제자유구역청을 방문해 구충곤 청장과 간담회를 갖고, 2023년 개발에 착수한 뒤 사업이 지연되고 있는 해룡2-2 일반산업단지의 조기 조성을 공식 건의했다고 9일 밝혔다.시는 민선 9기 핵심 공약으로 방위산업 클러스터 조성을 추진하고 있다. 동부권 산업 위기를 극복하고 미래 신산업 중심의 성장 기반을 마련하기 위해서는 방산기업과 협력업체 유치가 필수적이지만, 이를 뒷받침할 산업용지가 부족한 상황이다.현재 순천지역 산업단지 분양률은 98%에 달해 신규 기업을 수용할 수 있는 부지가 사실상 부족한 상태다. 이에 따라 방위산업과 첨단산업 유치를 위해서는 해룡2-2 일반산업단지의 조기 개발이 시급한 과제로 떠오르고 있다.사업 대상지 토지 소유자들의 민원도 적지 않다. 오랜 기간 토지 거래 제한 등에 묶여 재산권 행사를 하지 못한 주민들은 사업 추진과 보상 절차를 조속히 진행해 줄 것을 요구하고 있다.이날 간담회에서는 해룡 2-2 일반산단 조기 착공을 위한 개발 방식, 분양 활성화 방안 등의 다양한 의견을 공유하고, 광양만권 미래 발전을 위한 상호 협력을 논의했다.손훈모 시장은 "앵커기업을 유치하고 산업 생태계 대전환을 위해서는 산업 용지 확보가 우선돼야 한다"며 "해룡 2-2 일반산업단지 조기 조성을 통해 기업 유치 기반을 마련하고, 주민 숙원도 함께 해결할 수 있도록 자유구역청과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.구충곤 청장은 "순천시가 추진하는 방위산업 클러스터 조성은 광양만권의 산업 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "해룡 2-2 일반산업단지 조성 등 관련 현안이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협의하고 지원하겠다"고 말했다.시는 앞으로 광양만권경제자유구역청을 비롯한 관계기관과 지속적인 실무협의를 이어가며, 앵커기업 유치 전략 수립, 산업입지 확보, 주민 민원 해소, 동부권 연계 협력체계 구축 등을 단계적으로 추진할 계획이다.