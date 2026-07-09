포스코 광양제철소, AI로 혹서기 대응 강화…휴게물품 신청 전 과정 자동화

부서 신청 내용 즉시 대응, 혹서기 현장 맞춤형 지원 강화

신규 시스템으로 신청 및 배송된 생수를 섭취하며 무더위를 식히고 있다 0 포스코 광양제철소가 신규 시스템으로 신청 및 배송된 생수를 섭취하며 무더위를 식히고 있다. /광양제철소

포스코 광양제철소가 혹서기 온열질환 예방을 위해 인공지능(AI) 기반 휴게물품 신청 시스템을 구축하고, 신청부터 승인, 배송 안내까지 전 과정을 자동화해 현장 근무자들의 편의성과 업무 효율을 높였다.광양제철소는 이번 시스템이 포스코의 AX(AI Transformation) 전략의 하나로 개발됐으며, 기존 신청 절차의 불편을 개선하고 현장별 수요를 보다 체계적으로 반영하는 데 초점을 맞췄다고 9일 밝혔다.기존에는 담당자에게 일일이 메일로 정해진 양식을 작성해 제출해야 해, 물품 수량이나 장소, 옵션을 유연하게 입력하기 어려웠고, 진행 상황을 즉시 확인하기 어려워 신청자와 담당자 모두 불편함을 겪어왔다.이번에 개발한 새 시스템에서는 물품과 수량, 날짜, 배송 장소 등을 항목별로 상세 입력할 수 있도록 개선해 입력 및 확인 편의성을 높였다. 또 접수, 승인, 배송 완료 등의 접수 단계별 자동 알림 기능이 추가됐고, 생수의 경우 정수, 얼음물 등 세부 옵션도 선택할 수 있게 했다.신청 절차도 간단해져 사용자는 시스템에서 필요 물품을 항목에 맞게 입력 후 담당자가 확인하면 접수가 승인돼 이후 배송 사항은 자동으로 안내된다. 뿐만 아니라, 담당자가 접수하기 전까지 시스템에서 신청자가 수정 및 취소할 수 있어 변경 사항이 생겨도 즉시 반영 가능하다. 기존보다 짧고 명확한 절차로 정비되면서 근무자들이 여름철 휴게물품을 더 빠르게 확보할 수 있는 환경이 마련됐다.특히, AI를 활용해 부서별 신청 현황을 자동 집계 후 신청 누락이나 오류가 발생한 현장을 즉시 파악할 수 있도록 구현해 현장별 수요에 맞춰 보다 적절한 지원이 가능해졌다. 온열 질환 예방을 위해 지원 물품도 다양하게 구성했다. 휴게를 위한 텐트, 텐트용 바람막이, 테이블 및 의자 등과 함께 생수, 아이스박스, 냉온수기 등 더위를 식힐 수 있는 물품이 제공된다.광양제철소 관계자는 "전용 신청 시스템 도입으로 근무자 편의성과 현장 대응력을 강화했다"며 "근무자들이 혹서기에도 보다 안전하고 쾌적하게 작업할 수 있도록 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.