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포스코 광양제철소, AI로 혹서기 대응 강화…휴게물품 신청 전 과정 자동화

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광양 나현범 기자

승인 : 2026. 07. 09. 09:37

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부서 신청 내용 즉시 대응, 혹서기 현장 맞춤형 지원 강화
신규 시스템으로 신청 및 배송된 생수를 섭취하며 무더위를 식히고 있다
포스코 광양제철소가 신규 시스템으로 신청 및 배송된 생수를 섭취하며 무더위를 식히고 있다. /광양제철소
포스코 광양제철소가 혹서기 온열질환 예방을 위해 인공지능(AI) 기반 휴게물품 신청 시스템을 구축하고, 신청부터 승인, 배송 안내까지 전 과정을 자동화해 현장 근무자들의 편의성과 업무 효율을 높였다.

광양제철소는 이번 시스템이 포스코의 AX(AI Transformation) 전략의 하나로 개발됐으며, 기존 신청 절차의 불편을 개선하고 현장별 수요를 보다 체계적으로 반영하는 데 초점을 맞췄다고 9일 밝혔다.

기존에는 담당자에게 일일이 메일로 정해진 양식을 작성해 제출해야 해, 물품 수량이나 장소, 옵션을 유연하게 입력하기 어려웠고, 진행 상황을 즉시 확인하기 어려워 신청자와 담당자 모두 불편함을 겪어왔다.

이번에 개발한 새 시스템에서는 물품과 수량, 날짜, 배송 장소 등을 항목별로 상세 입력할 수 있도록 개선해 입력 및 확인 편의성을 높였다. 또 접수, 승인, 배송 완료 등의 접수 단계별 자동 알림 기능이 추가됐고, 생수의 경우 정수, 얼음물 등 세부 옵션도 선택할 수 있게 했다.

신청 절차도 간단해져 사용자는 시스템에서 필요 물품을 항목에 맞게 입력 후 담당자가 확인하면 접수가 승인돼 이후 배송 사항은 자동으로 안내된다. 뿐만 아니라, 담당자가 접수하기 전까지 시스템에서 신청자가 수정 및 취소할 수 있어 변경 사항이 생겨도 즉시 반영 가능하다. 기존보다 짧고 명확한 절차로 정비되면서 근무자들이 여름철 휴게물품을 더 빠르게 확보할 수 있는 환경이 마련됐다.

특히, AI를 활용해 부서별 신청 현황을 자동 집계 후 신청 누락이나 오류가 발생한 현장을 즉시 파악할 수 있도록 구현해 현장별 수요에 맞춰 보다 적절한 지원이 가능해졌다. 온열 질환 예방을 위해 지원 물품도 다양하게 구성했다. 휴게를 위한 텐트, 텐트용 바람막이, 테이블 및 의자 등과 함께 생수, 아이스박스, 냉온수기 등 더위를 식힐 수 있는 물품이 제공된다.

광양제철소 관계자는 "전용 신청 시스템 도입으로 근무자 편의성과 현장 대응력을 강화했다"며 "근무자들이 혹서기에도 보다 안전하고 쾌적하게 작업할 수 있도록 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.
나현범 기자

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