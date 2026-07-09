코빗, 미래에셋컨설팅이 품었다…“후속 절차 순차 진행”

clip20260709101230 0 코빗 CI./코빗

국내 가상자산 거래소 코빗은 미래에셋컨설팅의 자사 인수와 관련해 공정거래위원회로부터 기업결합 승인을 받았다고 밝혔다.9일 코빗에 따르면 이번 승인에 따라 미래에셋컨설팅은 코빗 지분 92.06%를 약 1334억원에 취득할 수 있게 됐다. 미래에셋컨설팅은 미래에셋그룹의 비금융 계열사로, 호텔 운영 사업을 주력으로 하고 있다.공정위는 이번 기업결합이 시장 경쟁을 제한할 가능성은 크지 않다고 판단했다. 코빗의 국내 가상자산 거래시장 점유율이 크지 않은 만큼 인수 이후에도 경쟁 제한 우려는 제한적이라는 설명이다.공정위는 또 이번 사례가 전통 금융권과 가상자산 거래소의 융합 흐름 속에서 금융그룹 계열사가 가상자산 거래소를 인수하는 첫 사례라는 점에서 의미가 있다고 평가했다. 향후 디지털금융 시장 재편과 서비스 혁신을 통해 디지털자산 시장 경쟁이 활성화될 것으로 기대된다고 덧붙였다.코빗은 이번 기업결합 승인을 계기로 서비스 경쟁력 강화에 나선다는 방침이다.코빗 관계자는 "공정거래위원회의 기업결합 승인은 전통 금융권과 가상자산 거래소의 융합 흐름 속에서 금융그룹 계열사가 가상자산 거래소를 인수한 최초의 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "서비스 혁신을 통해 디지털자산 시장의 경쟁 활성화에 기여하고, 디지털금융 시장의 기대에 부응할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이어 "미래에셋컨설팅의 코빗 인수 완료를 위한 후속 절차는 순차적으로 진행될 예정이며, 세부 일정은 아직 확정되지 않았다"고 밝혔다.