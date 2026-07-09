서울신라호텔, ‘라 리스트 톱 1000 호텔’ 2년 연속 국내 1위

프랑스 글로벌 호텔 평가서 국내 최고 순위…럭셔리 호텔 경쟁력 입증

맞춤형 서비스·미식 경쟁력 앞세워 글로벌 평가 잇단 성과

[서울신라호텔] 라 리스트 톱 1000호텔 2년 연속 국내 1위 선정 0 서울시 중구에 위치한 서울신라호텔./호텔신라

서울신라호텔이 프랑스의 글로벌 호텔 평가기관 '라 리스트'가 발표한 '라 리스트 호텔 어워즈 2026'에서 2년 연속 국내 1위 호텔에 선정됐다.9일 호텔신라에 따르면 서울신라호텔은 현지시간 지난 8일 발표된 '월드 베스트 호텔 1000'에 이름을 올리며 국내 호텔 가운데 가장 높은 평가를 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 국내 최고 호텔 자리를 지켰다.라 리스트는 전 세계 호텔과 레스토랑을 대상으로 전문 평가와 고객 리뷰를 종합 분석해 순위를 발표하는 프랑스 기반 평가기관이다. 1100여개의 국제 평가 자료와 수백만 건의 온라인 리뷰를 자체 알고리즘으로 분석해 국가별 편향을 최소화한 평가를 제공하는 것으로 알려져 있다.서울신라호텔은 고객의 여행 목적과 취향을 고려한 맞춤형 서비스와 일관된 서비스 품질에서 높은 점수를 받았다. 체크인부터 체크아웃까지 이어지는 유기적인 고객 응대와 세심한 객실 관리, 고객 중심 서비스가 경쟁력으로 평가됐다. 호텔은 고객 접점 전반의 서비스 품질을 높이기 위한 개선 활동도 지속하고 있다.앞서 서울신라호텔은 지난 2월 세계적인 럭셔리 여행 평가 전문지 '포브스 트래블 가이드'에서 국내 호텔 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔에 선정된 바 있다.호텔 내 다이닝 경쟁력도 글로벌 무대에서 꾸준히 인정받고 있다. 서울신라호텔의 파인 다이닝 레스토랑 4곳은 모두 '라 리스트 2025'에 이름을 올렸으며, 라운지앤바 '더 라이브러리'는 지난 6월 포브스 트래블 가이드가 선정한 '호텔 스타 바'에 선정됐다. 중식당 '팔선'은 국내 중식 레스토랑 가운데 유일하게 '2026 트립.고메 어워즈'를 수상하며 세계적인 경쟁력을 입증했다.서울신라호텔 관계자는 "2년 연속 국내 1위 호텔 선정은 고객에게 최고의 상품과 서비스를 제공하기 위해 꾸준히 노력한 결과"라며 "앞으로도 한국을 대표하는 럭셔리 호텔로서 차별화된 고객 경험과 품격 있는 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.