김포 풍무역세권 세 번째 호반써밋…‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 분양

총 660가구 규모…2577가구 '호반써밋' 브랜드타운 조성

호반건설, '호반써밋 풍무III' 조감도 0 호반건설이 경기 김포시 풍무역세권에 조성하는 '호반써밋 풍무III' 아파트 조감도./호반건설

호반건설이 경기 김포시 풍무역세권에서 세 번째 호반써밋 아파트를 공급한다.호반건설은 오는 10일 김포시 풍무역세권 B4블록에 들어서는 '호반써밋 풍무Ⅲ' 아파트의 견본주택을 열고 본격 분양에 나선다고 9일 밝혔다.이 단지는 풍무역세권에서 호반건설이 공급하는 세 번째이자 마지막 단지다. 앞서 분양한 B5블록 '호반써밋 풍무'와 C5블록 '호반써밋 풍무Ⅱ'에 이어 이번 B4블록까지 조성되면 총 2577가구 규모의 '호반써밋' 브랜드타운이 완성된다.단지는 지하 2층~지상 29층, 8개동, 전용면적 59~84㎡형 총 660가구 규모로 조성된다.전용별 가구 수는 △59㎡A 130가구 △59㎡B 108가구 △84㎡A 178가구 △84㎡B 103가구 △84㎡C 65가구 △84㎡D 76가구 등이다.청약 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자는 28일 발표하며, 정당계약은 8월 10일부터 12일까지다. 분양가상한제가 적용되며 입주 예정 시기는 2029년 5월이다.교통 여건도 우수하다. 김포골드라인 풍무역을 걸어서 이용할 수 있다. 김포공항역 환승을 통해 서울 강서와 여의도 등으로 이동이 가능하다. 서울지하철 5호선 김포·검단 연장사업이 예비타당성조사를 통과하면서 향후 더블역세권 입지도 기대된다.차량 이용 시에는 김포한강로와 김포대로를 통해 서울 주요 업무지역으로 이동할 수 있으며, 풍곡IC와 영사정IC 등 광역 교통망도 확충될 예정이다.교육환경도 강점으로 꼽힌다. 단지 인근에는 초등학교와 유치원, 중학교 예정 부지가 위치해 있으며, 약 300m 길이의 안심통학로에는 CCTV와 비상벨, 프로젝터 등 안전시설이 설치될 계획이다.생활 인프라도 갖췄다. 풍무역세권 내 약 9만㎡ 부지에는 대학시설과 종합병원 등을 포함한 '인하대 김포 메디컬캠퍼스'가 2028년 착공을 목표로 추진되고 있다. 풍무동과 사우동 일대 상업·문화시설 이용이 편리하고 계양천 수변공원과 선수공원 등 녹지공간도 가깝다.커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 실내골프연습장, 키즈카페(XR 실내 놀이 콘텐츠룸), 어린이집 등이 들어선다. 스마트 플레이존과 교보문고 전자도서관, 스마트 원격 건강관리, 헬스케어 스마트 미러, 단지 통합 플랫폼 '호반ON', 주차 내비게이션, 카케어 예약서비스 등 스마트 주거 서비스도 적용될 예정이다.호반건설 관계자는 "'호반써밋 풍무Ⅲ'는 풍무역세권 마지막 분양 단지이자 총 2577가구 규모 브랜드타운을 완성하는 사업"이라며 "교육시설과 가까운 입지, 안심통학로, 자녀 특화 커뮤니티 등을 갖춰 가족 단위 실수요자의 관심이 높을 것으로 기대한다"고 말했다.