강릉시 민선 9기 시정구호 ‘함께 바꾸는 미래, 모두 행복한 강릉’

강릉시 함께 바꾸는 미래, '민선 9기 시정방침' 확정 0 강릉시 함께 바꾸는 미래, '민선 9기 시정방침' 홍보 포스터./강릉시

김중남강릉시장 동정사진 0 김중남 강릉시장./강릉시

강릉시는 민선 9기 시정방침을 확정하며 새로운 시정구호를 '함께 바꾸는 미래, 모두 행복한 강릉'으로 발표했다. 이는 시민과 행정이 함께 변화의 주체가 되어 강릉의 미래를 만들어가고, 모든 시민이 행복을 체감하는 도시를 실현하겠다는 시정철학을 담고 있다.민선 9기는 시민을 시정의 중심에 두고 소통과 참여를 바탕으로 정책을 추진한다. 시민의 목소리를 정책에 반영하는 참여 행정을 실현하고, 민생 회복과 미래 성장동력 확보를 통해 시민 모두가 변화를 체감할 수 있는 시정을 만들어 나갈 계획이다.시정방침은 다섯 가지 목표로 구체화된다. '시민과 함께가는 열린도시'는 행정의 투명성과 책임성을 강화해 시민이 정책 과정에 직접 참여하는 구조를 만든다.복지와 의료·안전을 강화해 사회적 약자를 두텁게 보호하는 '건강하고 따뜻한 안심도시'는 시민 모두가 일상에서 안전과 행복을 체감할 수 있는 공동체를 조성한다.'자연을 품는 치유도시'는 지속가능한 환경정책과 신재생에너지 확대, 물 문제 해결 등을 통해 자연과 사람이 공존하는 도시를 지향한다.'세계를 잇는 창의도시'는 창의적 문화산업과 관광 콘텐츠를 육성해 문화가 도시 경쟁력이 되는 글로벌 창의도시를 조성한다.마지막으로 '기회가 넘치는 젊은도시'는 AI 데이터센터 클러스터와 천연물 바이오 국가산업단지 조성 등 미래산업 기반을 구축한다.김중남 시장은 "민선 9기는 시민과 함께 시작하고, 시민과 함께 바꾸며, 그 성과를 모든 시민과 함께 나누는 시정이 될 것"이라며, "시민 한 분 한 분의 목소리를 시정의 출발점으로 삼아 함께 바꾸는 미래, 모두 행복한 강릉을 만들어 가겠다"고 밝혔다.