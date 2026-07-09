SSG닷컴, ‘캐나다 위크’ 개최…청정 먹거리 1000여종 최대 40% 할인

주한캐나다대사관과 5년째 협업

오는 22일까지 신선식품·가공식품·건기식 할인

랍스터·생연어·메이플 시럽 등 대표 먹거리 특가

SSG닷컴 캐나다 푸드 위크 0 SSG닷컴 캐나다 위크,/SSG닷컴

SSG닷컴은 오는 22일까지 주한캐나다대사관과 함께 캐나다산 식품 1000여 종을 최대 40% 할인 판매하는 '캐나다 위크'를 진행한다고 9일 밝혔다.올해로 5회째를 맞는 이번 행사는 캐나다산 신선식품을 비롯해 가공식품과 건강기능식품 등 다양한 상품을 한데 모아 선보인다.대표 신선식품으로는 랍스터 집게발(450g)을 40% 할인한 1만7000원대에 판매한다. 생연어와 메이플 양념 부채살 바로구이, 양념 한입 소갈비살은 각각 35% 할인하며, 캐나다산 삼겹살과 목살, 단새우, 유기농 블루베리도 특가로 준비했다.가공식품도 할인 혜택을 제공한다. 휘슬러 생수(350㎖·24개입)는 1만7000원대, 레인코스트 크래커(170g) 7종은 1만3000원대에 판매한다. 메이플조의 메이플 시럽을 비롯해 캐나다 건강기능식품 브랜드 내추럴이믹스의 오메가3+비타민D, 유산균, 밀크씨슬 등도 할인된 가격에 만나볼 수 있다.이명근 SSG닷컴 영업본부장은 "행사 5년 차를 맞아 캐나다를 대표하는 청정 먹거리를 역대 최대 규모로 준비했다"며 "앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 차별화된 프리미엄 상품을 합리적인 가격에 선보이겠다"고 말했다.필립 라포르튠 주한캐나다대사는 "캐나다 위크는 SSG닷컴과 5년째 함께하며 한국 소비자들에게 다양한 캐나다산 식품을 소개해온 대표 행사"라며 "올해도 캐나다 식품의 우수한 품질과 매력을 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.