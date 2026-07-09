오산시 “1회용품 사용 줄이기, 노래로 실천해봅시다”

캠페인송 앨범 제작·배포…생활 속 친환경 실천 문화 확산

clip20260709110538 1 /오산시.

경기 오산시가 1회용품 사용 줄이기를 노래로 배우고 실천해보자는 독특한 발상의 캠페인을 진행한다.오산시는 '1회용품 사용 줄이기 캠페인송 앨범'을 제작해 전국 지방자치단체와 공공기관 등에 배포했다고 9일 밝혔다.1회용품 사용 줄이기 문화 정착과 시민들의 친환경 생활 실천을 위해 제작된 이번 캠페인송은 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 멜로디와 가사에 1회용품 사용 줄이기 메시지를 담아 시민들의 자발적인 실천을 유도하고, 환경보호를 생활 속 문화로 확산하기 위해 제작됐다.시는 청사를 비롯한 유관기관과 어린이집, 초등학교 등에 배포해 청사방송과 각종 행사, 교육, 캠페인 등에 활용하고 있으며, QR코드를 통해 누구나 손쉽게 청취할 수 있도록 제작·배포했다.캠페인송은 트로트, 발라드, 어린이 버전 등 다양한 장르와 다국어 버전(베트남어, 중국어, 영어)으로 제작해 연령과 대상에 관계없이 폭넓게 활용할 수 있도록 했다. 시는 음원을 전국 지방자치단체와 공공기관에 공유해 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.조용호 시장은 "환경을 지키는 일은 일상 속 작은 실천에서 시작된다"며 "이번 캠페인송이 시민들에게 친숙하게 다가가 1회용품 사용 줄이기가 생활문화로 자리 잡고, 전국으로 확산되는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.한편 오산시는 공공부문 1회용품 사용 줄이기, 다회용품 사용 확대, 환경교육, 시민참여형 캠페인 등 다양한 자원순환 정책을 추진하며 지속 가능한 친환경 도시 조성에 힘쓰고 있다.