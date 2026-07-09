닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

오산시 “1회용품 사용 줄이기, 노래로 실천해봅시다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260709010003415

글자크기

닫기

오산 장이준 기자

승인 : 2026. 07. 09. 14:40

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

캠페인송 앨범 제작·배포…생활 속 친환경 실천 문화 확산
clip20260709110538
경기 오산시가 1회용품 사용 줄이기를 노래로 배우고 실천해보자는 독특한 발상의 캠페인을 진행한다.

오산시는 '1회용품 사용 줄이기 캠페인송 앨범'<홍보 이미지>을 제작해 전국 지방자치단체와 공공기관 등에 배포했다고 9일 밝혔다.

1회용품 사용 줄이기 문화 정착과 시민들의 친환경 생활 실천을 위해 제작된 이번 캠페인송은 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 멜로디와 가사에 1회용품 사용 줄이기 메시지를 담아 시민들의 자발적인 실천을 유도하고, 환경보호를 생활 속 문화로 확산하기 위해 제작됐다.

시는 청사를 비롯한 유관기관과 어린이집, 초등학교 등에 배포해 청사방송과 각종 행사, 교육, 캠페인 등에 활용하고 있으며, QR코드를 통해 누구나 손쉽게 청취할 수 있도록 제작·배포했다.

캠페인송은 트로트, 발라드, 어린이 버전 등 다양한 장르와 다국어 버전(베트남어, 중국어, 영어)으로 제작해 연령과 대상에 관계없이 폭넓게 활용할 수 있도록 했다. 시는 음원을 전국 지방자치단체와 공공기관에 공유해 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.

조용호 시장은 "환경을 지키는 일은 일상 속 작은 실천에서 시작된다"며 "이번 캠페인송이 시민들에게 친숙하게 다가가 1회용품 사용 줄이기가 생활문화로 자리 잡고, 전국으로 확산되는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

한편 오산시는 공공부문 1회용품 사용 줄이기, 다회용품 사용 확대, 환경교육, 시민참여형 캠페인 등 다양한 자원순환 정책을 추진하며 지속 가능한 친환경 도시 조성에 힘쓰고 있다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기