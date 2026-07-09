‘AI 군수’ 박정주, 홍성 집중호우도 AI·빅데이터로 선제 대응

CCTV 통합관제센터·산불 피해지 잇단 점검

빅데이터 활용해 재난관리 시스템 구축 강조

9일(박정주 홍성군수, AI 활용 스마트 재난행정 닻 올렸다2) (1) 0 박정주 홍성군수가 9일 CCTV 통합관제센터에서 집중호우 대응 상황을 점검하며 실시간 관제 현황을 살펴보고 있다./홍성군

'AI 군수'로 불리는 박정주 충남 홍성군수가 집중호우에 대비한 재난 대응 현장을 직접 찾았다.취임식에 AI를 도입해 화제를 모았던 박 군수는 이번에는 AI와 빅데이터를 활용한 선제적 재난 대응체계 구축을 주문하며 군민 안전 챙기기에 나섰다.박 군수는 9일 공식 일정에 앞서 홍북읍 내포신도시에 있는 CCTV 통합관제센터를 방문해 실시간 강우 상황과 재난 대응체계를 점검했다.이날 박 군수는 실시간 기상 상황과 지역별 피해 현황을 확인한 뒤 24시간 재난 관제를 수행하는 직원들을 격려하고, AI와 빅데이터를 접목한 스마트 재난관리 시스템 구축의 필요성을 강조했다.그는 "군민의 생명과 안전을 위해 24시간 관제 업무를 수행하는 직원들의 노고에 감사드린다"며 "이제는 관제업무도 스마트해져야 한다. 빅데이터를 활용해 장마철 상습침수구역과 산사태 위험지역을 사전에 분석·관리할 수 있도록 관제업무의 효율성을 높여 달라"고 말했다.이어 "범죄행위나 화재 등 군민의 안전과 직결되는 상황은 신속한 정보 전달과 초기 대응이 핵심인 만큼 CCTV 통합관제센터의 역할이 매우 중요하다"며 "장마가 지난 뒤에는 폭염이 이어질 것으로 예상되는 만큼 상대적으로 폭염에 취약한 어르신과 취약계층의 안전망 확보에도 힘써 달라"고 당부했다.박 군수는 관제센터 점검을 마친 뒤 지난 2023년 대형 산불 피해를 입었던 서부면을 찾아 현장을 둘러봤다. 최근 집중호우로 지반이 약해진 만큼 토사 유출과 산사태 위험 요소를 점검하고 예방 대책을 지시했다.군은 이번 장마 기간 SNS 재난대응 단체대화방을 운영하며 대형 공사장 배수시설과 산사태 우려지역, 하상주차장 통제시설 등을 실시간으로 점검하는 등 대응 체계를 유지해 왔다.홍성지역에는 지난 7일부터 9일까지 호우주의보가 발효되며 많은 비가 내렸지만 현재까지 인명피해와 대형 피해는 발생하지 않았다.박정주 군수는 "자연재해보다 무서운 것이 인재인 만큼 빅데이터와 AI를 활용한 철저한 대비와 시스템 구축으로 군민의 생명과 재산을 지키는 안전한 홍성을 만들겠다"고 말했다.