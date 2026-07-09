경찰, 수사 신뢰 회복 나선다…국수본부장 직속 ‘내부비리수사대’ 설치

경찰청장 직무대행, 10일 귀국 직후 지휘부 화상회의 개최

장윤기 사건 관련 수사팀장 구속 후 경찰 수사 통제 강화 착수

2026070601000346400018121 0 경찰청./박성일 기자

경찰이 광주 여고생 살해 사건 피의자 장윤기 사건과 관련해 수사 신뢰 회복을 위한 외부 중심의 쇄신 태스크포스(TF)를 꾸리기로 했다. 이와 별도로 경찰청 국가수사본부장 직속 내부비리수사대도 신설해 수사 비위에 대한 대응을 강화한다.9일 경찰청에 따르면 경찰은 유사 사례 재발 방지와 경찰 수사에 대한 통제 방안 마련을 위해 '경찰 수사 신뢰제고를 위한 쇄신TF'를 구성할 계획이다. 약칭은 '경찰 수사 쇄신TF'다.이번 TF는 명망 있는 외부 인사를 위원장으로 두고, 위원 과반도 외부 인사로 구성된다. 경찰은 TF를 통해 전국 경찰관서를 대상으로 유사 사건 전수조사를 실시하고, 경찰 수사 제도 전반을 점검해 신뢰 제고 방안을 마련한다는 방침이다.경찰은 또 TF와 별개로 본청에 국가수사본부장 직속 내부비리수사대를 신설하기로 했다. 수사 과정에서 발생하는 비위에 대해 보다 독립적이고 엄정하게 대응하겠다는 취지다.장윤기 사건은 피의자 부친이 현직 경찰관이라는 점과 초기 수사 과정에서 핵심 증거 확보 및 보존이 제대로 이뤄졌는지 등을 둘러싸고 논란이 커졌다. 특히 수사팀장이 증거인멸 등 혐의로 구속되면서 경찰 수사 전반에 대한 신뢰 문제가 도마 위에 올랐다.유재성 경찰청장 직무대행은 오는 10일 귀국 직후 경찰 지휘부 화상회의를 열고 TF 구성과 내부비리수사대 신설 방안 등을 구체적으로 논의할 예정이다. 회의에서는 지휘부의 실천 의지를 밝히고, 일선 경찰관들에게 수사 신뢰 회복을 위한 동참도 당부할 계획이다.