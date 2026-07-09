최정호 익산시장, 취임 후 첫 국가예산 확보 행보…정부 부처 잇따라 방문

대광위·기획예산처·국토부 방문…국비 확보 세일즈 행정 시동

왕궁 생태 복원·산재병원 건립 등 핵심 사업 예산 지원 요청

_탑세일즈_ 최정호 익산시장, 국가예산 확보 첫걸음 0 최정호 익산시장이 기획예산처, 국토교통부를 잇달아 방문해 전방위적인 국비 확보 활동을 펼쳤다./익산시

최정호 익산시장이 지역 핵심 현안 해결과 미래 성장동력 확보를 위한 국가예산 확보에 본격적으로 나섰다.최 시장은 9일 대도시권광역교통위원회와 기획재정부, 국토교통부를 잇달아 방문해 주요 현안 사업의 필요성을 설명하고 내년도 국가예산 반영을 위한 지원을 요청했다.이번 방문은 앞선 6일 국가예산 확보 방안을 집중적으로 논의한 확대간부회의의 연장선으로, 정부의 예산 심사가 한창인 시기에 맞춰 선제적으로 이뤄졌다.최 시장은 먼저 대도시권광역교통위원회를 찾아 '전북권 광역철도 구축 사업'이 제5차 국가철도망 구축계획과 제5차 광역교통시행계획에 반영될 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.이어 기획예산처를 방문해 현재 정부의 최종 타당성 조사가 진행 중인 '익산 왕궁 자연환경 복원사업'의 필요성을 강하게 피력했다.전북과 충남 서남부 지역 산재 환자들의 의료 사각지대를 없애기 위한 '전북권 산재전문병원 건립 사업'에 대한 당위성도 설명했다.아울러 익산의 강점인 홀로그램 기술에 인공지능을 접목한 홀로그램 기반 AX 사업화 확산 사업을 설명하고, '피지컬 AI 첨단산업' 관련 사업을 적극적으로 제안했다.최 시장의 발걸음은 국토교통부로 이어졌다. 최 시장은 주민 숙원인 '동익산역 진입도로 개설 사업'을 설명하며 조속한 추진을 당부했다. 아울러 메가교통망의 핵심축인 △전북권 광역철도 구축 사업 △국가식품클러스터 인입 철도선 구축 사업 △KTX 익산역 시설개선 사업 등 교통허브도시로 나아가기 위한 필수 예산들을 직접 챙겼다.최정호 익산시장은 "정부의 예산 심사가 치열하게 이뤄지는 지금이 익산의 미래를 결정할 기회"라며 "공직 생활 동안 쌓아온 모든 행정 경험과 인맥을 쏟아부어 국가예산을 확실하게 확보하고 시민들에게 약속한 익산 대전환을 눈에 보이는 결과로 반드시 증명하겠다"고 말했다.