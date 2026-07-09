전북도, 국내 첫 자율주행 화물 유상운송 서비스 개시…상용화 시대 본격 개막

군산 특송화물 통관장~한진 전주터미널~대전 메가허브 편도 118㎞ 운행

상용차 제조·실증 넘어 물류 서비스까지… 미래 모빌리티 산업 본격화

sdfsffefef 0 자율주행 화물 유상운송 화물차./한진

전북특별자치도가 전략적으로 육성해 온 상용차 자율주행 기술이 실제 물류 현장에 적용되며 상용화 단계에 본격 진입했다.전북자치도는 군산 특송화물 통관장에서 한진 전주터미널을 거쳐 대전 메가허브까지 편도 118㎞ 구간을 운행하는 국내 최초의 자율주행 화물 유상운송 서비스를 시작했다고 9일 밝혔다.이번 서비스는 지난 5월 국토교통부로부터 국내 최초로 자율주행 화물 유상운송 허가를 받은 것에 따른 것으로, 실증사업을 넘어 실제 수익을 창출하는 상용 서비스로 확대됐다는 점에서 의미를 갖는다.해당 노선은 주 3회 정기 운행되며 운송에는 전북 향토기업인 타타대우모빌리티의 25톤급 대형 트럭 '맥쎈(MAXEN)'이 투입된다. 이는 라이드플럭스의 자율주행 소프트웨어가 적용돼 상용차 제조기술과 인공지능(AI) 자율주행 기술을 결합한 대표적인 상용화 사례로 꼽힌다.주요 물류거점을 잇는 실도로 환경에서 간선 물류 운송은 물론 터미널 내 무인 도킹까지, 화물 운송의 전 과정이 자율주행으로 구현됐다. 이를 통해 자율주행 기반 상용 물류 서비스가 기업 간(B2B) 물류 시장에서도 실제 적용 가능한 사업 모델임이 확인됐다.이번 서비스 개시로 자율주행 기술이 물류 현장에서 실제 수익을 창출하는 상용 서비스로 자리 잡았다. 전북 상용차 산업도 차량·부품 제조 중심에서 자율주행 기반 운송서비스로 영역을 넓히는 계기가 됐다.자율주행 화물운송은 장거리·반복 운행이 많은 간선 물류 구간에서 효과가 크다. 자율주행은 물류거점 간 반복 운행을 수행할 수 있어 운행 데이터 축적, 경로 최적화, 야간 운송 안정화 등이 가능하다. 장기적으로는 운전자 부족 문제 대응, 물류비 절감, 물류 운송시간 안정화 등 물류산업 생산성 향상으로 이어질 것으로 전망된다.도는 실도로 기반 안전성 검증체계와 자율운송 인프라를 지속해서 고도화하고, 물류를 비롯해 대중교통과 산업현장 등 다양한 분야로 자율운송 서비스 모델을 확대해 대한민국 자율운송 산업의 거점으로 자리매김할 계획이다.양선화 미래첨단산업국장은 "이번 자율주행 화물 유상운송 서비스 개시는 전북 상용차 산업이 단순 제조 기반을 넘어 운송 서비스가 결합된 미래 모빌리티 산업으로 확장되고 있음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 제조 경쟁력을 바탕으로 무인 자율운송 기술을 고도화하고 물류와 산업현장 전반으로 서비스를 확산해 나가겠다"고 말했다.