오산시, 긴축재정 전환… 핵심사업·민생 예산에 재원 집중

제3회 추경부터 사업 전면 재점검

불필요한 예산 과감히 정비

핵심 공약·시민 안전 투자 확대

1.오산시, 감액 추경 통한 긴축재정 돌입 “가용재원 부족… 주요 핵심사업 추진 위해 예산 개편”-2 0 조용호 시장.

경기 오산시가 불필요한 사업은 정비하고 절감한 재원은 민생과 시민 안전, 핵심 공약사업에 집중 투입한다.13일 오산시에 따르면 시는 제3회 추가경정예산부터 모든 사업을 원점에서 재검토한다. 추진이 부진하거나 사업 여건 변화로 연내 추진이 어려운 사업은 감액하거나 조정하고, 확보한 재원은 우선순위가 높은 분야에 재투자한다는 방침이다.이번 긴축재정은 단순한 예산 절감이 아니라 재정 운용의 효율성을 높이기 위한 조치다. 한정된 재원을 선택과 집중 원칙에 따라 배분해 시급한 현안과 시민 체감도가 높은 사업에 우선 투자하고, 중장기적으로는 건전한 재정 기반을 마련하는 데 초점을 맞춘다.현재 시는 필수사업과 계속사업 추진에 필요한 예산 약 60억원이 부족한 상황이다. 민선 8기 동안 대규모 도시기반시설 사업과 계속사업이 집중 추진되면서 재정 부담이 커진 데 따른 것이다.시는 세교1터미널 부지 매입에 시비 516억원을 투입했고, 경기도 체육대회 준비에도 약 150억원의 시비가 필요할 것으로 보고 있다.국·도비 매칭사업에 따른 지방비 부담과 복지 분야 지출 증가도 재정 여력을 줄이는 요인으로 꼽힌다. 시는 추가 국·도비가 확보되더라도 지방비를 함께 부담해야 하는 구조인 만큼 재정 운용의 효율성을 높이는 것이 불가피하다고 설명했다.절감한 재원은 민생경제 회복과 시민 안전, 지역 현안, 민선 9기 핵심 공약사업 등에 우선 투입한다.이와 함께 민선 9기 인수위원회 제안을 반영해 시책일몰제 도입, 이월사업 정비, 지방보조금 성과평가 강화, 전시성 예산 구조조정 등을 단계적으로 추진한다.시는 특별교부세와 특별조정교부금, 국·도비 공모사업 등 외부 재원 확보에도 행정력을 집중할 방침이다. 정부와 경기도 공모사업 참여를 확대해 재정부담을 줄이고 안정적인 재정 기반을 마련한다는 계획이다.조용호 오산시장은 이날 기획재정국 업무보고에서 예산혁신과 건전재정 기조를 강조하며 사업별 우선순위를 면밀히 검토해 달라고 주문했다.조 시장은 "예산은 얼마나 많이 편성하느냐보다 어디에 우선 투자하느냐가 중요한 시기"라며 "절감한 재원을 민생과 시민 안전, 오산의 미래를 위한 핵심사업에 집중해 시민들이 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.