등굣길 초등학생 안전, AI가 지킨다…용인시, 스마트 횡단보도 확충

보행자·차량 움직임 실시간 분석…스쿨존 사고 예방·안전 사각지대 해소

총사업비 10억4000만원 들여 9월까지 용인초, 동백초 등 17곳 설치

용 0 용인특례시가 지역내 초등학교 통학로 17곳에 설치하는 인공지능(AI) 기술 활용 '스마트 횡단보도' 구성도. /용인시

용인지역 초등학교 통학로 17곳에 인공지능(AI) 기술을 활용한 '스마트 횡단보도 시스템'이 설치된다.14일 용인특례시에 따르면 스마트 횡단보도가 설치되는 통학로는 처인구 왕산초, 능원초(2곳), 용인초, 기흥구 동백초(2곳), 구갈초(2곳), 신갈초(2곳), 서농초(2곳), 수지구 토월초, 새빛초(2곳), 대지초(2곳) 등 17곳이다.스마트 횡단보도는 첨단 AI 감지 딥러닝 기술을 통해 보행자와 차량의 움직임을 실시간으로 추적·분석하는 지능형 교통안전 시스템이다. 시가 스마트 횡단보도 확충에 나서는 것은 스쿨존(어린이보호구역) 내 교통사고를 예방하고 안전 사각지대를 줄이기 위해서다.보행 속도가 느린 어린이 등 교통약자가 신호 시간 내에 횡단보도를 건너지 못하거나 예기치 못한 돌발 상황이 생기면 AI가 이를 인지해 보행 신호를 자동으로 연장한다. 이와 동시에 전광판과 음성 경고를 통해 운전자와 보행자에게 위험을 실시간으로 전파해 사고를 선제적으로 막는다.시는 9월까지 총사업비 10억4000만원을 들여 용인초 어린이보호구역을 시작으로 주요 통학로에 스마트 횡단보도 시스템을 설치한다.시는 첨단교통센터의 핵심 인프라인 교통관제 폐쇄회로TV(CCTV) 시스템과 스마트 횡단보도를 24시간 실시간으로 연계하는 모니터링 체계를 구축해 현장 대응력을 극대화했다.시는 향후 어린이보호구역뿐 아니라 요양원, 경로당, 노인복지관 등 노인보호구역 10곳에도 스마트 횡단보도를 확대 설치할 계획이다. 아울러 시스템을 통해 축적되는 실시간 보행·교통 빅데이터를 분석해 미래 교통 흐름을 예측하고, 용인시의 교통안전 정책과 신호체계를 과학적으로 운영하는 표준 모델로 삼을 방침이다.이상일 시장은 "돌발 상황을 스스로 인지하고 해결하는 첨단 스마트 교통 인프라를 촘촘하게 구축해 학부모들이 안심하고, 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 스마트 안전 도시를 조성하겠다"고 말했다.