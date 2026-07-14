“나는 탄소중립 전도사”…광명시 ‘기후의병’ 2만명 눈앞

누적 실천 207만 건·온실가스 917톤 감축… 시민 참여형 탄소중립 확대

광명시_탄소의병 0 박승원 광명시장(왼쪽 세번째)이 지난해 9월 22일 광명문화원에서 열린 '기후의병의 어제와 오늘, 그리고 내일' 행사에 참석해 기후위기 대응 실천에 대한 시민들과 대화를 나누고 있다. /광명시

경기 광명시가 '기후의병' 2만번째 가입자 탄생을 앞두고 특별 이벤트를 마련했다.광명시는 기후의병 탄소저금통 가입자 2만 명 달성을 기념함과 동시에 더 많은 시민의 탄소중립 실천 참여를 확대하기 위해 포인트를 제공하는 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.기후의병 탄소저금통은 2023년 3월 시작한 시민 참여형 탄소중립 실천 사업이다. 제도 도입 후 1년 6개월만인 2024년 9월 가입자 1만 명을 돌파한 데 이어 지금은 2만 명 달성을 눈앞에 두고 있다. 지난 6일 기준 가입자는 1만9810명이다.2만 번째 가입자에게는 기후의병 탄소저금통 3만 포인트를 지급한다. 1만9999번째와 2만 1번째 가입자에게는 각각 1만 포인트를 제공한다. 또 1만9901번째부터 2만100번째 가입자 가운데 50명을 추첨해 모바일 커피 쿠폰을 증정한다. 경품은 가입 후 5일 이내 '나는 기후의병이다' 참여 선언을 실천하고 인증한 시민에게 지급한다.시민들의 참여가 꾸준히 이어지고 있는 것에 비례해 탄소중립 효과도 커지고 있다. 현재까지 누적 실천 건수는 약 207만 건이며, 온실가스 약 917톤을 감축했다. 이는 수령 10년 나무 25만 그루 이상을 심은 것과 맞먹는 효과다.14세 이상 광명시민과 광명지역 근로자는 재활용품 분리배출, 텀블러 사용, 장바구니 사용 등 24개 탄소중립 실천 항목에 참여하면 연간 최대 10만원의 인센티브를 받을 수 있다. 참여는 '기후의병 탄소저금통' 앱에서 신청하면 된다.박승원 시장은 "기후의병 2만 명은 시민 한 사람, 한 사람의 실천이 모여 만든 광명의 탄소중립 자산"이라며 "앞으로도 생활 속 실천이 자연스럽게 이어지는 탄소중립 문화를 확산하고 시민 참여 기반을 넓히겠다"고 밝혔다.