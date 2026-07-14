닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

현대차·기아, 레드닷 디자인 어워드 6관왕…모베드 ‘어반호퍼&골프’ 최우수상

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010004997

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 07. 14. 09:40

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

디자인 콘셉트 부문 최우수상·본상 5개 수상
모베드 '어반호퍼&골프', 최고상 '루미너리' 후보 선정
현대차·제네시스·기아 콘셉트카 본상 수상
(사진 1) 2026 레드닷 어워드 최우수상 현대차 ‘어반호퍼’
2026 레드닷 어워드 최우수상 현대차 '어반호퍼'./현대차그룹
현대자동차·기아가 세계 3대 디자인상 가운데 하나인 '2026 레드닷 디자인 어워드'에서 최우수상 1개와 본상 5개를 수상하며 미래 모빌리티 디자인 경쟁력을 입증했다.

현대차·기아는 '2026 레드닷 어워드: 디자인 콘셉트'에서 모베드(MobED) 기반 콘셉트 모빌리티 '어반호퍼&골프'가 최우수상(Best of the Best)을, 현대차·제네시스·기아의 콘셉트 모델 5종이 본상(Winner)을 수상했다고 14일 밝혔다.

독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 레드닷 어워드는 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 우수한 작품을 선정하는 세계적인 디자인 시상식이다.

이번 최우수상을 받은 '모베드 어반호퍼&골프'는 목적에 따라 다양한 탑모듈을 결합할 수 있는 모베드 플랫폼 기반의 양산형 콘셉트 모빌리티다. '어반호퍼'는 복잡한 도심과 골목길 이동에 최적화된 스쿠터 모델이며, '골프'는 자율주행과 사용자 추종 기능을 바탕으로 골프장에서 캐디 역할까지 수행하는 이동 플랫폼이다.

특히 모베드 어반호퍼&골프는 디자인 콘셉트 부문 최고 작품에 수여되는 '루미너리(Luminary)' 후보에도 이름을 올렸다. 모베드는 올해 CES 최고 혁신상과 iF 디자인 어워드, 레드닷 제품 디자인 부문 본상을 수상한 데 이어 이번 최우수상까지 추가하며 혁신성을 다시 한번 인정받았다.

(사진 5) 2026 레드닷 어워드 본상 제네시스 ‘마그마GT’
2026 레드닷 어워드 본상 제네시스 '마그마GT'./현대차그룹
본상에는 현대차 '콘셉트 쓰리'와 '크레이터', 제네시스 '마그마 GT'와 '엑스 스콜피오', 기아 '비전 메타 투리스모'가 선정됐다.

현대차의 '콘셉트 쓰리'는 소형 전기차까지 아이오닉 라인업을 확대하겠다는 비전을 담은 콘셉트 모델이며, '크레이터'는 오프로드 특화 트림 'XRT'의 미래 디자인 방향성을 제시한 콘셉트카다.

제네시스 '마그마 GT'는 브랜드의 고성능 비전을 반영한 콘셉트 모델로 낮게 깔린 차체와 와이드한 펜더를 통해 역동적인 비율을 구현했다. '엑스 스콜피오'는 전갈의 강인한 자세에서 영감을 받은 디자인으로 오프로드 성능과 실용성을 강조했다.

기아의 '비전 메타 투리스모'는 브랜드 디자인 철학인 '오퍼짓 유나이티드'를 바탕으로 미래 모빌리티의 방향성을 제시한 콘셉트 모델로 평가받았다.

현대차·기아 관계자는 "이번 수상은 현대차와 기아, 제네시스 각 브랜드의 디자인 철학과 미래에 대한 비전이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 차별화된 디자인을 통해 고객에게 새로운 가치와 경험을 제공하겠다"고 말했다.

(사진 6) 2026 레드닷 어워드 본상 제네시스 ‘엑스 스콜피오’
2026 레드닷 어워드 본상 제네시스 '엑스 스콜피오'./현대차그룹
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

2차 종합특검, 1차 특검과 엇갈린 국정원 수사…최고위층 기소 여부 주목

임금체계 ‘새판’ 짜는 현대차 노사…‘완전 월급제’ 도입 실익은?

트럼프, 이란 재봉쇄·호르무즈 ‘20% 통행료’…브렌트유 9.6% 폭등

[마켓파워] KCC 3세 승계, ‘증여’서 ‘차입 매수’로…새 국면 맞나

트럼프, 이란 봉쇄 재개·호르무즈 화물에 20% 요구…“미국이 수호자, 무상 수호 끝”

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

지금 뜨는 뉴스

“무심코 누른 링크가…” 개인정보 탈탈 털리는 습관7

수지도 다녀갔다…글로벌 콘텐츠 촬영지로 부상한 이곳

최대 96% 할인… 진에어, 올해 마지막 특가 열렸다

요괴, 미식, 파티…올여름 피서는 테마파크로 떠나자

“자도 자도 피곤하네”…몸이 보내는 암 초기 신호 TOP7