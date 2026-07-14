정점식 “與, 18개 상임위 독식하려면 국회법 개정하고 가져가라”

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "민주당이 18개 상임위를 모두 가져가겠다는 협박성 언론플레이를 반복하고 있다"며 "다 가져가야 직성이 풀린다면 다 가져가라"고 했다.
정 원내대표는 "더 이상 협상 아닌 협박 또는 무의미한 시간 끌기로 여야 간의 협상이 존재하는 것처럼 국민들을 속이지 말라"고 비판했다.
정 원내대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 야당 추천 특검의 필요성을 재차 강조했다. 그는 "드루킹 특검 등 강력한 수사의지를 불태웠던 특검은 언제나 야당추천 특검이었다"며 "이번 특검의 1호 수사 대상은 이재명 대통령이 선관위원으로 지명한 '대통령 밥친구' 위철환 중앙선관위원장 직무대행이고, 2호 수사 대상은 선거 지원 업무를 사실상 손 놓고 있던 이재명 정부의 행정안전부"라고 목소리를 높였다.
그러면서 "제3자 추천이라는 기계적 중립성보다는 야당 추천 특검을 통해 선관위와 민주당의 카르텔을 엄정 수사해야 한다"고 강조했다.
정 원내대표는 특별감찰관 임명문제과 관련해선 "이재명 대통령은 지난해 7월 기자회견에서 특별감찰관 임명 의지를 밝혔고, 같은 해 12월 강훈식 비서실장이 국회에 특별감찰관 추천을 요청했고, 올해 4월에 또다시 특별감찰관 임명 절차 개시를 국회에 요청했다"며 청와대가 세 번이나 요청했는데 민주당이 묵살해 온 것"이라고 지적했다.
정 원내대표는 "민주당은 이제 눈속임 정치를 중단하고 즉각 민주당 몫의 특별감찰관 후보자를 추천하기 바란다"고 촉구했다.