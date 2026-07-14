정점식 “與, 18개 상임위 독식하려면 국회법 개정하고 가져가라”

국민의힘 원내대책회의 0 정점식 국민의힘 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

정점식 국민의힘 원내대표는 14일 22대 국회 후반기 원 구성 협상과 관련해 "더불어민주당이 18개 상임위원회를 다 가져가겠다면 원내1당이 18개 상임위를 모두 독식한다고 국회법을 단독 개정한 뒤 가져가라"고 말했다.정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "민주당이 18개 상임위를 모두 가져가겠다는 협박성 언론플레이를 반복하고 있다"며 "다 가져가야 직성이 풀린다면 다 가져가라"고 했다.정 원내대표는 "더 이상 협상 아닌 협박 또는 무의미한 시간 끌기로 여야 간의 협상이 존재하는 것처럼 국민들을 속이지 말라"고 비판했다.정 원내대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 야당 추천 특검의 필요성을 재차 강조했다. 그는 "드루킹 특검 등 강력한 수사의지를 불태웠던 특검은 언제나 야당추천 특검이었다"며 "이번 특검의 1호 수사 대상은 이재명 대통령이 선관위원으로 지명한 '대통령 밥친구' 위철환 중앙선관위원장 직무대행이고, 2호 수사 대상은 선거 지원 업무를 사실상 손 놓고 있던 이재명 정부의 행정안전부"라고 목소리를 높였다.그러면서 "제3자 추천이라는 기계적 중립성보다는 야당 추천 특검을 통해 선관위와 민주당의 카르텔을 엄정 수사해야 한다"고 강조했다.정 원내대표는 특별감찰관 임명문제과 관련해선 "이재명 대통령은 지난해 7월 기자회견에서 특별감찰관 임명 의지를 밝혔고, 같은 해 12월 강훈식 비서실장이 국회에 특별감찰관 추천을 요청했고, 올해 4월에 또다시 특별감찰관 임명 절차 개시를 국회에 요청했다"며 청와대가 세 번이나 요청했는데 민주당이 묵살해 온 것"이라고 지적했다.정 원내대표는 "민주당은 이제 눈속임 정치를 중단하고 즉각 민주당 몫의 특별감찰관 후보자를 추천하기 바란다"고 촉구했다.