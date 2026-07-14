KT, 국가정보자원관리원 정보화 사업 우선협상대상자 선정

KT 광화문 사옥 0 KT 광화문 사옥./KT

KT가 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 발주한 '국가정보자원관리원 혁신 정보화전략계획(ISP, Information Strategy Planning) 수립 사업'의 우선협상대상자로 선정됐다고 14일 밝혔다.KT는 국가 공공 AI 인프라 혁신을 위한 설계 작업에 착수, 국가정보자원관리원 대전 본원에서 운영 중인 공공 정보시스템의 재배치 기준을 세울 예정이다. 이는 향후 데이터센터 운영과 민간 클라우드 활용을 포함한 국가 정보자원 관리체계의 혁신 방향을 마련하는 가장 중요한 사업이다.KT는 단순한 정보시스템 이전 계획을 넘어 국가 공공 AI 인프라의 운영 방향과 역할을 새롭게 설계하는 것으로 접근하고 있다. 공공 정보시스템의 민간 클라우드 활용 기준과 데이터센터 운영 방향, 재해복구(DR) 체계 등을 종합적으로 검토해 향후 국가 정보자원 인프라 혁신을 위한 구체적인 실행 전략을 마련할 방침이다.2027년 3월까지 국가망보안체계(N2SF) 등급과 시스템 중요도 등을 종합적으로 고려해 대전 본원에서 운영 중인 693개 정보시스템의 재배치 기준 및 단계별 이전 로드맵을 수립하고, 공공 데이터센터(DC) 운영 대안을 마련할 예정이다.또 민간 클라우드 활용 확대에 따른 국가정보자원관리원의 역할 재정립하는 등 3대 핵심 과업을 수행한다. 경제성과 보안성, 안정성을 종합적으로 분석하고 국내 IT 산업 생태계까지 고려해 국가 공공 정보시스템의 효율적인 재배치 방안을 제시할 계획이다.또 공공 정보시스템의 중요도와 보안 수준에 따라 시스템별 특성을 면밀히 분석하고, 국가망보안체계(N2SF)와 시스템 중요도 기준을 적용해 재배치 기준을 마련한다. 이를 바탕으로 공공 데이터센터와 민간 클라우드 등 각 시스템에 적합한 인프라 환경을 검토해 단계적인 이전 로드맵을 구체화할 예정이다.KT는 국가정보통신망 연계 아키텍처 수립도 담당한다. 정보시스템 재배치 컨설팅과 데이터센터 대안 및 차세대 AI 인프라 기준 수립, 기존 시스템 현황 분석과 보안체계 적용 등 각 분야의 전문 역량을 보유한 기업들과 협력해 사업의 완성도를 높일 계획이다.KT는 그동안 공공 AX의 핵심 통신 인프라인 국가정보통신망 백본 1망 사업을 수행하고 있으며, 행정안전부 재해복구(DR) 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 등을 수주하며 국가 핵심 정보 인프라 분야에서 역량을 축적해 왔다. 이번 국가정보자원관리원 혁신 ISP 사업을 통해 네트워크와 클라우드, 데이터센터, 재해복구 체계를 아우르는 KT그룹의 AI 인프라 역량을 한층 강화할 계획이다.김원태 KT Enterprise부문 공공금융사업본부장(전무)은 "이번 사업은 국가 공공 AI 인프라의 새로운 운영 체계와 방향을 설계하는 중요한 사업"이라며, "KT는 행정안전부 및 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 긴밀하게 협의해 국가정보자원관리원 정보화전략계획 수립과 AI 정부 실현을 위한 기반 구축에 기여하겠다"고 말했다.