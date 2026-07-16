닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 법원·검찰

‘통일교 1억 수수’ 권성동 징역 2년 확정…의원직 상실

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006088

글자크기

닫기

손승현 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:47

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1·2심, 징역 2년·추징금 1억원 선고
통일교 측으로부터 불법 정치자금 받은 혐의
clip20260716084932
불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 지난해 11월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판기일에 출석해 피고인석에 앉아 있다./연합뉴스
통일교 측으로부터 1억원 상당의 불법 정치자금을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 권성동 국민의힘 의원에게 실형이 확정됐다.

대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 16일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 권 의원에 대한 상고심 선고기일을 열고 징역 2년과 추징금 1억원을 선고한 원심 판결을 확정했다. 권 의원은 국회법과 공직선거법에 따라 의원직을 상실하게 됐다. 정치자금법상 정치자금 부정수수죄로 벌금 100만원 이상이 확정되면 의원직을 상실한다.

대법원은 "원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 압수수색 영장과의 관련성과 위법수집증거 배제법칙, 반대신문권 보장, 탄핵증거, 정치자금법 위반죄의 성립에 관한 법리 오해, 판단 누락 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 판시했다.

권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 청탁 명목으로 1억원을 수수한 혐의로 기소됐다. 1심과 2심 모두 징역 2년과 추징금 1억원을 선고했다. 법원은 헌법이 규정한 청렴의무를 들며 국회의원으로서의 헌법상 책무를 저버렸다고 판단했다.

한편 권 의원에게 청탁을 한 윤 전 본부장 역시 지난 9일 대법원에서 징역 1년 6개월형이 확정됐다.
손승현 기자
관련기사

김건희 '주가조작·금품 수수' 16일 대법 선고…권성동도 결론

'통일교 1억 수수' 권성동 1심서 징역 2년·윤영호 1년 2개월 선고

김건희 특검 '불법 정치자금 수수' 권성동에 징역 4년 구형

권성동, 첫 재판서 혐의 부인…"윤영호 만났지만 1억 안 받아"

김건희 특검, 권성동 구속기소…재산 추징도

[속보] 김건희 특검, 권성동·김상민 구속기소

'불법 정치자금' 권성동·한학자 모두 구속 유지

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

예상대로 기분좋게 출발한 ‘호프’, 관객 반응은?

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터