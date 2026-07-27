에덴컬렉션·블렛케이, VIP 고객 서비스·행사 안전 운영 MOU 체결

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﻿에덴컬렉션은 블렛케이와 VIP 고객 서비스 및 행사 안전 운영 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 에덴컬렉션 회원을 대상으로 의전·경호 서비스를 제공하고, 국내외 주요 행사에서 안전관리 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

에덴컬렉션은 클래식카와 슈퍼카, 아트카 옥션을 비롯해 모빌리티, 예술, 라이프스타일, 사회공헌 콘텐츠를 연계한 멤버십 플랫폼을 준비하고 있다.

협약에 따라 블렛케이는 에덴컬렉션의 VIP 시큐리티 파트너로 참여해 회원과 주요 고객을 위한 의전 및 경호 서비스를 지원한다. 또한 글로벌 오토쇼, 프라이빗 갈라 디너, 컬렉터 포럼 등 에덴컬렉션이 주최하거나 참여하는 주요 행사에서 안전관리와 현장 의전 업무를 맡을 예정이다.

양사는 에덴컬렉션 회원이 블렛케이의 서비스를 이용할 경우 혜택을 제공하는 방안을 검토하고 있다. 행사 특성과 고객 수요를 반영한 맞춤형 의전 프로그램 개발 등 공동 서비스도 추진할 계획이다.

사회공헌 분야에서도 협력을 이어간다. 양사는 공동 캠페인과 기부 프로젝트, 안전교육 프로그램, 취약계층 지원사업 등을 검토하고, 고객과 기업, 지역사회가 함께 참여할 수 있는 사회공헌 모델을 마련할 예정이다.

이지유 에덴컬렉션 대표이사는 "에덴컬렉션은 사람과 가치, 경험을 연결하는 멤버십 플랫폼 구축을 추진하고 있다"며 "이번 협약을 통해 회원 서비스를 확대하고 행사 운영 체계를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

블렛케이 관계자는 "VIP 고객 대상 서비스에서는 신뢰와 안전이 중요하다"며 "에덴컬렉션과 협력해 국내외 행사에서 의전과 안전관리 서비스를 지원하겠다"고 밝혔다.

에덴컬렉션은 앞으로 자동차와 예술, 라이프스타일 등 다양한 분야의 기업과 전략적 제휴를 확대하고, 회원 전용 콘텐츠와 사회공헌 프로그램을 순차적으로 선보일 계획이다.