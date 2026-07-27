한국 과학기술 미래…세계최고 4세대 방사광가속기 청주서 착공

'한국새빛가속기' 2029년 완전 구축 목표

1조1643억투입 빔라인-연구시설 등 조성

clip20260727143530 0 27일 청주시 오창읍 방사광가속기 부지에서 '한국새빛가속기(KLS·Korea Light Source)' 착공식이 열리고 있다.

다목적방사광가속기 조감도 0 충북도가 27일 청주시 청원구 오창읍에서 착공한 한국새빛가속기 방사광가속도 조감도./충북도

다목적방사광가속기 구조도 0 충북도가 27일 청주시 청원구 오창읍에서 착공한 한국새빛가속기 방사광가속도 구조도./충북도

충북도는 27일 청주시 청원구 오창읍 방사광가속기 부지에서 '한국새빛가속기(KLS·Korea Light Source)' 착공식을 열고, 꿈의 방사광가속기 시대를 알렸다.도에 따르면 이날 착공식은 과학기술정보통신부가 주최하고 충북도, 청주시, 한국기초과학지원연구원, 포항가속기연구소가 공동 주관했으며, 정부와 국회, 지방자치단체, 산·학·연 관계자와 지역 주민 등 300여 명이 참석했다.한국새빛가속기는 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속해 발생시키는 밝은 빛(방사광)을 활용해 물질의 구조와 특성을 원자 수준에서 정밀하게 분석하는 4세대 원형 방사광가속기이다. 국내 연구자와 산업계가 세계적 수준의 연구를 수행할 수 있는 핵심 연구시설로 활용된다.과기정통부와 충북도, 청주시는 오는 2029년말 구축을 목표로 총사업비 1조1643억원을 투입해 가속장치와 빔 라인, 연구 지원 시설 등을 조성할 예정이다. 사업은 한국기초연구지원연구원에서 주관하게 된다.또한, 관계 기관과 긴밀히 협력해 공사 단계별 위험 요인과 안전 조치의 이행 상황을 지속적으로 점검하고, 체계적인 공정 관리를 통해 안전사고 예방에 만전을 기한다는 방침이다.한국새빛가속기는 원자와 분자 수준의 구조를 분석하는 '초정밀 거대 현미경'으로 반도체·이차전지·신약·신소재 개발을 앞당겨 한국의 첨단산업 경쟁력을 높이는 핵심 국가 연구 인프라다.반도체의 경우 머리카락보다 훨씬 작은 회로의 결함을 찾아 더 빠르고 전력 소모가 적은 반도체를 개발하는데 도움을 준다. 또 바이러스와 단백질의 구조를 밝혀 새로운 치료제와 백신 개발 속도를 높일 수 있다. 더 가볍고 강한 항공우주 신소재, 친환경 소재 등을 개발하는 데도 활용된다.청주시 관계자는 "오창에 가속기가 완공되면 첨단산업 클러스터가 형성되고, 기업과 대학, 연구소가 모여들어 미래 성장동력은 물론 지역경제 활성화에 크게 기여할 것"이라고 기대했다.이날 행사는 식전 공연을 시작으로 사업 추진 경과 및 비전 소개, 기념사와 축사, 유공자 표창, 안전 선포식, 착공 세리머니 및 시삽식 순으로 진행됐다. 방사광가속기 분야 산·학·연 전문가가 참여하는 심포지엄도 함께 열렸다.도는 착공식에 이어 오후 2시부터 청주시 흥덕구 오송읍 소재 오스코에서 한국새빛가속기 착공을 기념하는 심포지엄을 열어 방사광가속기 구축 현황과 향후 계획, 활용 현황과 발전 방향을 공유했다.신용한 충북도지사는 "충북 오창에 한국새빛가속기 건설이 본격적으로 시작된 것을 166만 충북도민과 함께 진심으로 축하하며, 한국새빛가속기가 과학기술 핵심 연구인프라로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다. 이어 "무엇보다 안전을 최우선으로 철저한 공사 관리와 품질 확보를 통해 대한민국의 최첨단 과학 시설이 성공적으로 준공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 이날 행사에는 과기정통부 차관과 가속기 관련 연구자, 지역주민 등 300여 명을 비롯해 이장섭 청주시장, 국회의원, 포항공대 총장 등과 함께 그동안 방사광가속기 센터 유치에 공을 세운 이시종 전 충북도지사, 노영민 전 청와대 비서실장, 김태형 부교육감, 충북도의회 임동현 위원장 등이 참석해 축하공연과 축사, 착공 세리머니 등을 소화했다.