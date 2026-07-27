군산 고군산군도 관광택시 뜬다…요금 50% 군산사랑상품권 환급

군산시민 제외한 관광객 대상…에산 소진시 조기 종료
27일 군산문화관광재단에 따르면 이번 사업은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '2026 지역주도형 관광서비스 경쟁력 강화사업'의 하나로 추진되며, 관광객이 보다 편리하게 고군산군도를 여행할 수 있도록 마련됐다.
사업 기간은 9월부터 11월까지이며, 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.
이용 대상은 군산시민을 제외한 관외 거주 관광객이며, 이용 희망자는 재단 홈페이지 내 전용 예약페이지를 통해 이용일 기준 3일 전까지 예약하면 된다.
코스는 관광객의 여행 목적에 따라 선택할 수 있도록 구성된다. 편도 코스는 군산항1981을 출발해 장자도·선유도·무녀도·신시도·야미도 등 원하는 섬 한 곳까지 이동하는 방식이다. 시간제(왕복) 코스는 군산항1981을 출발해 이용시간 동안 고군산군도 주요 관광지와 체험시설 등을 자유롭게 둘러본 뒤 다시 군산항1981로 돌아오는 방식이다.
시간제 코스는 자유코스와 추천코스 가운데 원하는 여행 방식을 선택할 수 있도록 구성해 관광객이 일정과 취향에 맞는 다양한 섬 여행을 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.
재단은 이번 사업을 통해 군산항1981을 중심으로 원도심과 섬지역을 연계하는 관광 동선을 구축해 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 내 소비를 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
한편 재단은 섬관광택시 운영을 위해 오는 30일부터 2주간 택시기사 모집을 진행한다.
재단 관계자는 "앞으로도 원도심과 고군산군도를 유기적으로 연결하는 관광서비스를 지속적으로 확대해 지역관광 활성화에 기여하겠다"고 말했다.