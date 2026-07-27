제35회 경찰청장기 사격대회 개막…반효진, 오예진 등 2954명 열전

27일부터 8일간 창원서 열려

경찰청3 0 경찰청. /박성일 기자

제35회 경찰청장기 사격대회가 27일 개막했다.경찰청에 따르면 이번 대회는 다음 달 3일까지 8일간 창원국제사격장에서 진행된다. 중등부·고등부·대학부·일반부·장애인부 등 408개 팀 2954명의 선수가 참가해 열전을 펼칠 예정이다. 중·고·대학·일반부에서는 14개 종목, 장애인부는 5개 종목의 경기가 진행된다.1992년 제47주년 경찰의날 기념행사의 일환으로 창설된 경찰청장기 사격대회는 지난 대회까지 한국 신기록 60개, 한국 타이기록 80개, 주니어 신기록 19개 등 2070개의 신기록을 수립했다.특히 경찰청장기 사격대회는 NH농협은행배, IBK기업은행장배, 홍범도장군배, 창원시장배, 경호처장기 사격대회와 함께 국가대표 선발전을 겸하고 있다. 오는 9월 개최 예정인 아이치·나고야 아시안게임에 앞서 반효진, 오예진 등 주요 국가대표 선수들이 이번 대회에 참가해 실전 감각을 유지하고 경기력을 점검할 것으로 예상된다.김종철 경남경찰청장은 대회 개회식에 참석해 "그동안 흘려온 땀의 가치를 믿고 정정당당하게 모든 기량을 발휘해 주길 바란다"고 선수들을 격려했다.