김석기 칠곡군의원 “공정한 인사로 행정 신뢰 회복해야”

김 의원 "행정 서비스 질 저하 막고 선순환 행정 이끌어야"

칠곡군의회 김석기 의원 5분 자유발언 0 김석기 칠곡군의회 의원이 지난 24일 군의회 본회의장에서 열린 제319회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. /칠곡군의회

경북 칠곡군 집행부의 끊이지 않는 인사 잡음을 질타하고 투명한 인사 시스템 구축을 강력히 촉구하는 목소리가 군의회에서 나왔다. 공직사회의 사기 저하가 결국 군민을 향한 행정 서비스 질 하락으로 이어진다는 뼈아픈 지적이다.27일 칠곡군의회에 따르면 김석기 의원(석적읍)이 최근 열린 제319회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 군민이 신뢰할 수 있는 집행부의 공정한 인사 시스템 확립을 제언했다.김 의원은 "최근 인사를 둘러싸고 칠곡군청 공무원 노동조합의 인사 규탄 성명서 발표와 1인 피켓시위까지 이어진 현 상황은 2024년도 행정사무감사의 지적 사항이 실질적으로 개선되지 않았음을 보여준다"며 "인사 갈등과 직원 사기 저하가 반복되면 그 피해는 결국 군민이 체감하는 행정 서비스의 질 저하로 이어진다"고 목소리를 높였다.그는 인사 기준과 절차의 투명한 공개, 능력과 성과 중심의 공정한 인사 시스템 강화, 전문성을 바탕으로 책임감을 가지고 일할 수 있는 환경 마련 등 세 가지 발전 방향을 집행부에 제안했다.특히 조직 운영 방식에 대해선 "권한이 특정 부서나 일부에 지나치게 집중되는 방식이 아니라 각 부서가 전문성과 책임성을 가지고 자율적으로 업무를 수행할 수 있는 체계가 돼야 행정의 효율성이 높아진다"며 군민 삶의 질 향상을 위한 발전적 조언을 건넸다.김 의원은 "공정한 인사는 공직사회에 활력을 불어넣어 군민에게 더 나은 행정서비스를 제공하는 선순환의 출발점"이라며 "오직 칠곡군만을 바라보며 투명한 행정이 실현될 수 있도록 군민의 눈높이에서 끝까지 살피겠다"고 말했다.