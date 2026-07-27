박완수 경남도지사, 밀양서 폭염·가뭄 대응 점검…“인명·농업 피해 최소화 총력

가례저수지 찾아 저수율과 용수 공급 비상 대응체계 점검

농업용수 확보와 폭염 취약계층 보호 선제 대응 주문

KakaoTalk_20260727_134813158_01 0 박완수(왼쪽에서 3번째) 경남도지사가 밀양 가례저수지를 찾아 저수율 등을 살피고 있다./ 경남도

연일 이어지는 폭염과 강수 부족으로 농업 피해와 온열질환 우려가 커지는 가운데 박완수 경남도지사가 밀양을 찾아 농업용수 확보와 폭염 취약계층 보호 실태를 직접 점검하며 선제 대응을 주문했다.경남도는 박완수 도지사가 27일 밀양시를 방문해 농업용수 확보 현장과 폭염 취약계층 보호 현장을 잇달아 점검했다고 밝혔다. 이번 현장 점검은 도내 전역에 폭염특보가 이어지고, 체감온도 38℃ 이상에서 발효되는 폭염 중대경보 지역이 확대됨에 따라 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.박 지사는 "폭염과 가뭄은 도민의 생명과 일상, 농업 생산 기반을 동시에 위협하는 복합재난"이라며 "인명 피해와 농업 피해가 발생하지 않도록 도와 시·군, 관계기관이 모든 역량을 총동원해 대응해야 한다"고 강조했다.박 지사는 먼저 밀양 무안면 가례저수지를 찾아 저수율과 용수 공급 비상 대응체계를 점검하고 영농 피해 예방을 지시했다. 이어 무안면 다례못안 경로당(무더위쉼터)을 찾아 냉방시설 운영 상황과 어르신들의 건강 상태를 살폈다.도는 현재 취약계층 예찰과 무더위쉼터 운영 상태를 지속 점검하고 있으며, 재난문자와 마을방송 등을 통해 야외활동 자제 등 폭염 행동요령을 안내하고 있다.한편 도는 폭염과 가뭄 장기화에 대응하기 위해 오는 28일 도청 도정회의실에서 시·군 단체장, 기상청, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등이 참석하는 '폭염·가뭄 비상 대책회의'를 열고 유관기관 협업체계를 강화할 예정이다.